शरद पवार ने कहा- कुछ लोग सोचते हैं राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, दिग्विजय ने जताई सहमति तो उमा भारती ने किया पलटवार

भोपाल/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का भूमि पूजन करने जाएंगे। अभी भूमिपूजन हुआ भी नहीं कि, इसपर सियासत शुरू हो गई है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी पर हमला किया है। पवार के बयान पर जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सहमति जताई है। वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश की ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पवार के बयान को राम द्रोही करारदिया है।

शरद पवार ने कही ये बात

पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें ये फैसला करना होगा क्या ज्यादा जरूरी है। कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, यही उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर हेंडल से बिना नाम लिये हमला करते हुए लिखा कि, कुछ लोग सोचते हैं कि, राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। फिलहाल, सरकार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्ता को हुए नुकसान पर ध्यान दें। अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है।

पवार साहब के कहने पर मोदी-शाह चलते तो ऐसे हाल न होते: दिग्विजय

Some people think building temple can end COVID-19: Sharad Pawar https://t.co/Q49gpf8giJ

आपने सही फ़रमाया पवार साहब। मैं सहमत हूँ। काश मोदी़शाह आपके कहने पर चलते तो देश के यह हालात नहीं होते।