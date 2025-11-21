दिग्विजय सिंह की पोस्ट से मचा बवाल, बरसी भाजपा

दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट के बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। भोपाल से भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि देश के लिए जो सैनिक शहीद होते हैं उनके लिए दिग्विजय सिंह कुछ नहीं कहते। दिग्विजय सिंह का बयान हमेशा आतंकियों के पक्ष में ही क्यों आता है? आलोक शर्मा ने आगे कहा कि जनता सब कुछ जान चुकी है और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह की पूरी पार्टी को चुनावों में एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने भी दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। चंद्रवंशी ने कहा है कि नक्सली हमले में शहीद हुए नक्सली के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत पर दिग्विजय सिंह ने संवेदनाओं से भरा एक शब्द तक नहीं कहा है लेकिन हिड़मा जैसे खूंखार आतंकी के लिए सवाल उठा रहे हैं।