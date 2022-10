दिग्विजय सिंह बोले- 75 साल का शख्स मस्ती क्यों नहीं कर सकता, जमकर किया डांस, VIDEO

आपको बता दें कि, दिग्विजय सिंह, भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी भी हैं। उनके चिरंजीव, कांग्रेस पार्टी के विधायक एवं राधौगढ़ रियासत के युवराज जयवर्धन सिंह ने उनके डांस के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'भारत जोड़ो यात्रा में ये है जोश परम आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी का।' इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने अपनी ओर से अंग्रेजी में लिखा कि 'Why can’t a 75 year old young man have fun! दिग्विजय ने अपने ट्वीट में आगे ये भी लिखा कि, ! Yesterday you saw 75 year Siddaramaiah running with Rahul ji! For Men, you are as old as you feel and if we feel we are young why not?'