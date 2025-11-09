Patrika LogoSwitch to English

एमपी में सेना के दो जवानों के शव मिले, फैल गई सनसनी

Navy- नौसेना के दो जवानों के शव मिले, पुलिस ने शुरु की जांच

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 09, 2025

Discovery of bodies of two Navy personnel in MP creates sensation

नौसेना के दो जवानों के शव मिलने से सनसनी

Navy- मध्यप्रदेश में सेना के दो जवानों के शव मिले हैं। दोनों जवान केरल के निवासी हैं। राजधानी भोपाल के परवलिया इलाके में इन जवानों के शव मिले जिससे सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों सैनिकों की मौत सड़क हादसे में हुई। दोनों जवान नौसेना में थे। बाइक पर सवार जवानों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। नौसैनिकों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की। उनके परिजनों को भी सूचना दी गई है।

नौसैनिकों की मौत की खबर से कॉलोनी में मातम

भोपाल के परवलिया इलाके में यह दुर्घटना घटी। पुलिस ने बताया कि केरल के रहने वाले विष्णु आर्य और आनंद कृष्णन की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों के दोस्तों ने बताया कि ये दोनों नौसैनिक प्रैक्टिस के लिए बोट क्लब जा रहे थे।
दोनों जवान रक्षा बिहार कॉलोनी में रहते थे। नौसैनिकों की मौत की खबर से कॉलोनी में मातम पसर गया है। परिजनों को भी हादसे की सूचना देकर बुलाया गया है।

पुलिस के अनुसार नौसेना के जवान विष्णु आर्य और आनंद कृष्णन परवलिया की रक्षा बिहार कॉलोनी से प्रेक्टिस के लिए बोट क्लब जाने के लिए निकले थे। रास्ते में दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। जोरदार टक्कर के कारण विष्णु आर्य और आनंद कृष्णन ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया हालांकि मौके पर पुलिस को 2 हेलमेट भी मिले हैं। जवानों की बाइक को टक्कर मारनेवाला वाहन चालक घटना के बाद भाग गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालकर उसकी तलाश कर रही है।

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल
Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कई जिलों में ​शीतलहर का अलर्ट जारी

एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ ठंड
भोपाल

रीवा से दिल्ली के लिए कल उड़ान भरेगी फ्लाइट, 72 सीटर होगा विमान, हफ्ते में 3 दिन चलेगी

भोपाल

एमपी में कांग्रेस ने करोड़ोें कमाए- की वोट चोरी, बीजेपी का बड़ा आरोप

BJP accuses MP Congress of making crores and stealing votes
भोपाल

एमपी में लाखों में होने वाली डील से पहले ही होटल से पकड़ाए तस्कर..

bhopal
भोपाल

Gold Rate: सोना-चांदी खरीदने से पहले जान लें आज का रेट, क्या हैं 18-22-24 कैरट के दाम

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore
भोपाल
