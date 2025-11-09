एमपी में सेना के दो जवानों के शव मिले, फैल गई सनसनी

Navy- मध्यप्रदेश में सेना के दो जवानों के शव मिले हैं। दोनों जवान केरल के निवासी हैं। राजधानी भोपाल के परवलिया इलाके में इन जवानों के शव मिले जिससे सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों सैनिकों की मौत सड़क हादसे में हुई। दोनों जवान नौसेना में थे। बाइक पर सवार जवानों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। नौसैनिकों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की। उनके परिजनों को भी सूचना दी गई है।