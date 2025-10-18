Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दिवाली से पहले कई हादसे, धार में चिंगारी ने मचाई तबाही, बरतें ये सावधानी

Diwali 2025: 2024 में पूरे धूमधाम से दिवाली मनाई गई लेकिन इस दौरान आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। राजधानी भोपाल में दीपावली की रात लगभग 15 इलाकों में आग लगने के मामले सामने आए। इसी तरह इस साल भी दीपावली त्योहार से पहले राजधानी समेत प्रदेश के कई शहरों से हादसे के खबरे सामने आने लगी हैं।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 18, 2025

Diwali 2025 Safety Tips

Diwali 2025 Safety Tips (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Diwali 2025: दीपावली त्योहार से पहले राजधानी समेत प्रदेश के कई शहरों से हादसे के खबरे सामने आने लगी हैं। ताजा मामला भोपाल से सामने आया है। यहां पटाखा गन से 11 साल के बच्चे की आंख की पलक जल गई। आंख की पुतली पर सफेदी छा गई। वहीं धार में पटाखा दुकानों के पास कुछ बच्चें लड़ी जला रहे थे। जहां से जलता हुआ पटाखा पास की दुकान में गिरा और उससे उठी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। आग में पांच लोग झुलस गए, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

बच्चों ने मौज-मस्ती में जलाई लड़ी, चिंगारी ने मचाई तबाही

धार जिले के बिल्दा हाट बाजार में आगजनी से व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और व्यापारी आसिफ मंसूरी ने बताया कि पटाखा दुकानों के पास ही कुछ बच्चें लड़ी जला रहे थे। जहां से जलता हुआ पटाखा पास की दुकान में गिरा और उससे उठी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते आग की लपटों और धुएं ने बाजर को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक लगी आग ने कुछ ही मिनटों में 50 से अधिक दुकानें, 3 मकान और 12 से ज्यादा दुपहिया वाहन अपनी चपेट में ले लिए। आग में पांच लोग झुलस गए, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गंधवानी टीआइ प्रदीप मकवाना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पटाखा दुकान के पास बच्चे पटाखे जला रहे थे, इससे इतनी बड़ी घटना हुई है।

2024 में एक रात में 15 जगह लगी आग, फीकी पड़ी दिवाली

मध्य प्रदेश में 2024 में पूरे धूमधाम से दिवाली मनाई गई लेकिन इस दौरान आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। राजधानी भोपाल में दीपावली की रात लगभग 15 इलाकों में आग लगने के मामले सामने आए है। इस हादसे में लाखों के सामान जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि इन हादसों में किसी तरह की जन हानि नहीं हुई। शॉर्ट सर्किट और पटाखों के कारण भोपाल के 10 नंबर मार्केट, लालघाटी समेत लगभग 15 इलाके में आग लगने की घटनाएं घटित हुई है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • -रखे हुए पुराने पटाखे उपयोग न करें, भरोसेमंद दुकान से अच्छी क्वालिटी के खरीदें।
  • -घर के अंदर, बालकनी पर भी पटाखे न जलाएं भले वह फुलझड़ी क्यों न हो।
  • -अतिशबाजी के दौरान एक बाल्टी में मिट्टी या पानी साथ में रखें।
  • -पटाखा जलाते समय संभव हो तो चश्मा लगाएं, ज्यादा नजदीक न जाएं।
  • -जानवर, वाहन के आसपास पटाखे न जलाएं।
  • -माचिस या लाइटर, मोमबत्ती, अगरबत्ती से सीधे पटाखें न जलाएं।
  • -जलने पर घाव को पानी से अच्छी तरह से धोएं और डॉक्टर को दिखाएं।

ये भी पढ़ें

दिवाली पर पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जबलपुर
Diwali 2025: छह दिन का दीपोत्सव, घर-आंगन में छाई रहेगी दीयों की रौनक, जानें दिन और मुहूर्त...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 01:24 pm

Published on:

18 Oct 2025 01:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिवाली से पहले कई हादसे, धार में चिंगारी ने मचाई तबाही, बरतें ये सावधानी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाड़ली बहना योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, भाई दूज पर मिलेगा शगुन

Ladli Behna Yojana 29th installment
भोपाल

एमपी में ‘पेपरलेस’ होंगे स्टाम्प: अब ‘ई-स्टाम्प’ से होंगे पूरे काम, ट्रैक करने में होगी आसानी

mp paperless stamp
भोपाल

किसान आभार सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम, मुंह से निकला …कांग्रेस! फिर संभाली बात

Cm mohan yadav in mp farmersAbhar sammelan cm house
भोपाल

राजस्थानी बंधेज प्रिंट की पगड़ी पहने सीएम ने किसानों को दी बधाई, कर दी बड़ी घोषणा

MP News
भोपाल

धनतेरस पर ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, भोपाल से इंदौर तक कई हिस्सों का बदला मौसम

Rain Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.