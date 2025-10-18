दिवाली से पहले कई हादसे, धार में चिंगारी ने मचाई तबाही, बरतें ये सावधानी

धार जिले के बिल्दा हाट बाजार में आगजनी से व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और व्यापारी आसिफ मंसूरी ने बताया कि पटाखा दुकानों के पास ही कुछ बच्चें लड़ी जला रहे थे। जहां से जलता हुआ पटाखा पास की दुकान में गिरा और उससे उठी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते आग की लपटों और धुएं ने बाजर को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक लगी आग ने कुछ ही मिनटों में 50 से अधिक दुकानें, 3 मकान और 12 से ज्यादा दुपहिया वाहन अपनी चपेट में ले लिए। आग में पांच लोग झुलस गए, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गंधवानी टीआइ प्रदीप मकवाना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पटाखा दुकान के पास बच्चे पटाखे जला रहे थे, इससे इतनी बड़ी घटना हुई है।