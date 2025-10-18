दिवाली से पहले कई हादसे, धार में चिंगारी ने मचाई तबाही, बरतें ये सावधानी

Diwali 2025 Safety Tips (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Diwali 2025: दीपावली त्योहार से पहले राजधानी समेत प्रदेश के कई शहरों से हादसे के खबरे सामने आने लगी हैं। ताजा मामला भोपाल से सामने आया है। यहां पटाखा गन से 11 साल के बच्चे की आंख की पलक जल गई। आंख की पुतली पर सफेदी छा गई। वहीं धार में पटाखा दुकानों के पास कुछ बच्चें लड़ी जला रहे थे। जहां से जलता हुआ पटाखा पास की दुकान में गिरा और उससे उठी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। आग में पांच लोग झुलस गए, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
धार जिले के बिल्दा हाट बाजार में आगजनी से व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और व्यापारी आसिफ मंसूरी ने बताया कि पटाखा दुकानों के पास ही कुछ बच्चें लड़ी जला रहे थे। जहां से जलता हुआ पटाखा पास की दुकान में गिरा और उससे उठी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते आग की लपटों और धुएं ने बाजर को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक लगी आग ने कुछ ही मिनटों में 50 से अधिक दुकानें, 3 मकान और 12 से ज्यादा दुपहिया वाहन अपनी चपेट में ले लिए। आग में पांच लोग झुलस गए, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गंधवानी टीआइ प्रदीप मकवाना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पटाखा दुकान के पास बच्चे पटाखे जला रहे थे, इससे इतनी बड़ी घटना हुई है।
मध्य प्रदेश में 2024 में पूरे धूमधाम से दिवाली मनाई गई लेकिन इस दौरान आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। राजधानी भोपाल में दीपावली की रात लगभग 15 इलाकों में आग लगने के मामले सामने आए है। इस हादसे में लाखों के सामान जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि इन हादसों में किसी तरह की जन हानि नहीं हुई। शॉर्ट सर्किट और पटाखों के कारण भोपाल के 10 नंबर मार्केट, लालघाटी समेत लगभग 15 इलाके में आग लगने की घटनाएं घटित हुई है।
