नक्सल की तर्ज पर नशा मुक्ति, 518 मुकदमें दर्ज, 701 को बनाया आरोपी

प्रदेश में एमडी ड्रग से लेकर गांजा, स्मैक और अफीम जैसे मादक पदार्थों की तस्करी सबसे ज्यादा की जा रही है। नारकोटिक्स के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ जनवरी माह में 2644 किलो से ज्यादा गांजा और 15 किलो एमडी ड्रग जब्त की गई। जिनमें 260 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। वहीं फरवरी माह में 10 किलो एमडी ड्रग और 6393 किलो गांजा जब्त कर 250 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस का फोकस भी सबसे ज्यादा एमडी ड्रग जैसे खतरनाक नशों की सप्लाई रोकना है।