एमपी में गेहूं खरीदी पर गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री के निवास पर बैठने का ऐलान किया

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख और बढ़ गई है। प्रदेश में अब 10 अप्रेल से खरीदी चालू होगी। इधर किसानों का सब्र टूट रहा है। ज्यादातर जगहों पर कटाई हो चुकी है और फसल बिकने के लिए तैयार है। गेहूं खलिहानों में पड़ा है जिसे सुरक्षित रखना भी किसानों को महंगा पड़ रहा है। हाल ये है कि कई किसान मजबूरी में व्यापारियों को 7 सौ- 8 सौ प्रति क्विंटल कम रेट पर गेहूं बेच रहे हैं। इसपर प्रदेश की सियासत भी गरमा उठी है। बताया जा रहा है कि बारदानों की कमी के कारण प्रदेश सरकार गेहूं खरीदी बढ़ा रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश सरकार को बारदाने उपलब्ध करा गेहूं खरीदी शुरु कराने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान के निवास के सामने उपवास पर बैठने की भी बात कही है।