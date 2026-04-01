एमपी के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा 746 किमी लंबा नया कॉरिडोर, नितिन गडकरी ने दी मंजूरी

Nitin Gadkari- मध्यप्रदेश के लिए एक और खुशखबरी आई है। प्रदेश में अनेक नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य जल्द शुरु होनेवाला है। खास बात यह है कि प्रदेश में एक नया कॉरिडोर भी बन रहा है जोकि अनेक प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। 746 किमी लंबे मध्यभारत विकास पथ एक्सप्रेस-वे से विशेष रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ऐतिहासिक नगर भी जुड़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए सहमति जता दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्वालियर–भिंड–इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-719) का निर्माण कार्य NHAI द्वारा जल्द शुरु किया जाएगा।