फिल्म निर्माण के लिए बालाजी टेली फिल्म्स का एमपी सरकार से करार, सीएम से मिलीं एकता कपूर

Ekta Kapur- फिल्म और टीवी शो के लिए देश की विख्यात कंपनी बालाजी टेली फिल्म्स अब एमपी के लिए फिल्म बनाएगी। इस संबंध में कंपनी ने एमपी सरकार से करार किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में बालाजी टेली फिल्म की एकता कपूर और मध्यप्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला के बीच फिल्म निर्माण संबंधी अनुबंध का आदान प्रदान किया गया। इससे पहले एकता कपूर सीएम मोहन यादव से मिलीं। सीएम ने प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट के अवसर पर अनेक प्रमुख फिल्म निर्माताओं और प्रसिद्ध अभिनेताओं व निवेशकों से मुलाकात की। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए।