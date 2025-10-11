फिल्म निर्माण के लिए बालाजी टेली फिल्म्स का एमपी सरकार से करार, सीएम से मिलीं एकता कपूर

Ekta Kapoor of Balaji Tele Films met with the CM for film production
Ekta Kapur- फिल्म और टीवी शो के लिए देश की विख्यात कंपनी बालाजी टेली फिल्म्स अब एमपी के लिए फिल्म बनाएगी। इस संबंध में कंपनी ने एमपी सरकार से करार किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में बालाजी टेली फिल्म की एकता कपूर और मध्यप्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला के बीच फिल्म निर्माण संबंधी अनुबंध का आदान प्रदान किया गया। इससे पहले एकता कपूर सीएम मोहन यादव से मिलीं। सीएम ने प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट के अवसर पर अनेक प्रमुख फिल्म निर्माताओं और प्रसिद्ध अभिनेताओं व निवेशकों से मुलाकात की। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
राज्य सरकार का मध्यप्रदेश को फिल्म शूटिंग और वेडिंग डेस्टीनेशन बनाने पर फोकस है। इसके लिए कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सीएम मोहन यादव ने संबंधित शख्सियतों से वन-टू-वन चर्चा की।
उच्च-स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से फिल्म जगत की प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एकता कपूर, जाने-माने अभिनेता गजराज राव और रघुवीर यादव ने भेंट की। स्पेनिश फिल्म कमीशन से लारा मोलिना एवं फिल्म निर्माता अन्ना सौरा भी चर्चा में शामिल हुईं।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सभी निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मध्यप्रदेश में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पर्यटन और फिल्म निर्माण के लिए देश का सबसे आकर्षक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मध्यप्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। होटल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग के कई बड़ी शख्सियतों ने निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की।
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) के ईवीपी परवीन चंदर कुमार, जेट सर्व एविएशन के राम ओला, एटमॉस्फियर कोर के प्रबंध निदेशक सौभाग्य मोहापात्रा, पोस्ट कार्ड होटल्स के सह-संस्थापक अनिरुद्ध कांडपाल, ट्रेज़र ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनायक कलानी, एमआरवीएच रिज़ॉर्ट्स के निदेशक जीतेंद्र सिंह, द मालवा क्लब एंड रिज़ॉर्ट के संस्थापक सुमरध्वज ब्रह्मभट्ट, सेरेनडिपिटी लेक्स एंड रिज़ॉर्ट्स के प्रबंध निदेशक डॉ. सुश्रुत सुधीर बाबुलकर, ऑर्बिट रिज़ॉर्ट्स के संदीप खन्ना और मनोज सिंह आदि ने शिरकत की।
एमपी को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विख्यात करने के लिए ट्रैवल वेडिंग प्लानिंग और इवेंट मैनेजमेंट विशेषज्ञों ने भी सीएम से चर्चा की। पर्यटन फ्यूचर्स के नवीन कुंडू, यात्रा डॉट कॉम के राकेश कुमार राणा, इंडियन गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन (IGTA) के राजन सहगल, प्रसिद्ध शेफ मंजीत गिल, लाफ्लोरेंस वेडिंग के विक्रमजीत शर्मा, वेडिंग एंड ट्रैवल जर्नलिस्ट श्रुति सिंह, ईएसएल इवेंट्स की एकता सहगल लुल्ला, वेडिंग चैप्टर्स की ईशा अग्रवाल, कर्ली टेल्स डिजिटल मीडिया के समर ओम प्रकाश वर्मा, डिलिजेंस सॉल्यूशन्स के अनुज मदान, ज़ू मीडिया के प्रतीक गुप्ता, इंडियन एग्ज़ीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के सूरज धवन और लोटस एग्ज़ीबिशन्स एंड मार्केटिंग सर्विसेज के राजीव मल्होत्रा ने सीएम से भेंट की।
