Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

SIR में गलत जानकारी पर सीधे जेल, चुनाव आयोग की कड़ी चेतावनी

SIR- चुनाव आयोग की चेतावनी, दो साल की कैद और जुर्माना का प्रावधान

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 28, 2025

Election Commission Warns of Jail for Providing False Information in SIR

Election Commission Warns of Jail for Providing False Information in SIR। (फाइल फोटो-पत्रिका)

SIR- देश के 12 राज्यों में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर का काम चल रहा है। मध्यप्रदेश में भी यह प्रगति पर है। चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से एसआईआर का काम प्रारंभ कराया है। इसके अंतर्गत मतदाताओं को फार्म दिए जा रहे हैं जिनमें विभिन्न जानकारियां भरने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर, एसआईआर फार्म में हर हाल में सही जानकारी ही दे। गलत जानकारी देने पर सीधे जेल जाने की नौबत आ सकती है। आयोग ने चेताया है कि गलत जानकारी देनेवालों को कड़ी सजा का प्रावधान है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वोटर द्वारा दी जाने वाली सभी सूचनाओं की सत्यता बेहद जरूरी है। इसमें गलत जानकारी देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आयोग ने चेताया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का जिक्र भी किया है। अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत किसी वोटर द्वारा एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रावधान के अनुसार दोषी पाए जाने पर संबंधित वोटर को 2 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

नियमों-प्रावधानों का पालन करें

प्रदेश के सभी वोटर से चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना देने से बचने को कहा है। आयोग ने सभी वोटर्स से अपील की है कि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वे नियमों-प्रावधानों का पालन करें।

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने वोटर्स को फर्जी संदेशों और ओटीपी मांगे जाने पर भी सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर-2026 के दौरान गणना पत्रक भरने के लिए बीएलओ या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी माध्यम से ओटीपी नहीं मांगा जाता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए वोटर अपने क्षेत्र के बीएलओ अथवा नजदीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in या ceoelection.mp.gov.in पर ये जानकारी ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने नागरिकों से आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही एसआईआर भरने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का अनुरोध किया।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 07:14 pm

Published on:

28 Nov 2025 07:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / SIR में गलत जानकारी पर सीधे जेल, चुनाव आयोग की कड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी कांग्रेस में फिर घमासान! प्रदेश प्रभारी ने रद्द की नई नियुक्तियां, अब नए नाम से होंगी नियुक्तियां

mp congress internal conflict
भोपाल

‘रेलवे’ की नई सुविधा…’AC कोच’ वालों को मिलेगी बड़ी राहत

भोपाल

3 दिसंबर को ‘छुट्टी’ घोषित, बंद रहेंगे भोपाल के ऑफिस, स्कूल-बैंक

(Photo Source- Patrika)
भोपाल

एमपी में ‘CM’ समेत ‘मंत्री-विधायकों’ का वेतन बढ़ेगा, प्रस्ताव तैयार

mp news
भोपाल

सबसे महंगी रहीं पूजा…अनुष्का शर्मा को भी मिले 45 लाख, WPL 2026 Auction में एमपी की ‘5 बेटियों का जलवा’

mp ipl players
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.