SIR में गलत जानकारी पर सीधे जेल, चुनाव आयोग की कड़ी चेतावनी

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने वोटर्स को फर्जी संदेशों और ओटीपी मांगे जाने पर भी सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर-2026 के दौरान गणना पत्रक भरने के लिए बीएलओ या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी माध्यम से ओटीपी नहीं मांगा जाता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए वोटर अपने क्षेत्र के बीएलओ अथवा नजदीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in या ceoelection.mp.gov.in पर ये जानकारी ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने नागरिकों से आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही एसआईआर भरने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का अनुरोध किया।