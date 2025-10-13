आरक्षक भर्ती: 9 लाख 76 हजार आवेदक देंगे परीक्षा, समाने खड़ी हुई नई चुनौती….

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News:मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रतियोगिता का तापमान चरम पर है। कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा 30 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए 9 लाख 76 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से एक लाख से अधिक आवेदन अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के हैं। यानी प्रदेश के युवाओं को इस बार नौकरी की दौड़ में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों से कड़ी फाइट करनी होगी।
यह परीक्षा राज्य पुलिस विभाग में सिर्फ 7500 आरक्षक पदों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है, लेकिन बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की चाहत का आलम यह है कि 10वीं-12वीं पास योग्यता वाली इस परीक्षा में इंजीनियर, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक तक शामिल हैं।
यह न केवल प्रतियोगिता की कठिनाई को बढ़ा रहा है, बल्कि राज्य के युवाओं के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी कर रहा है। ईएसबी ने परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 11 जिलों में केंद्र बनाए हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन शामिल हैं। परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसे दो पालियों में संपन्न कराया जाएगा।
इस बार परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर अभ्यर्थियों के परीक्षा पैटर्न, हल किए गए सवालों और उत्तर देने की गति का विश्लेषण करेगा। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों पर फेस रिकोग्निशन मशीन और बायोमैट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या पहचान की धोखाधड़ी को रोका जा सके।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग