आरक्षक भर्ती: 9 लाख 76 हजार आवेदक देंगे परीक्षा, समाने खड़ी हुई नई चुनौती….

MP News:मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रतियोगिता का तापमान चरम पर है। कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा 30 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए 9 लाख 76 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से एक लाख से अधिक आवेदन अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के हैं। यानी प्रदेश के युवाओं को इस बार नौकरी की दौड़ में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों से कड़ी फाइट करनी होगी।