करोड़ों का फर्जीवाड़ा: गौरव गृह निर्माण संस्था पर EOW का एक्शन, ये है पूरा मामला

ईओडब्ल्यू जांच में सामने आया कि जैन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2024 में संस्था की 5 एकड़ जमीन विकास कार्य के नाम पर मेसर्स शुभालय विला को सौंप दी। इस अवैध अनुबंध में अधिकांश भूमि बिल्डर को दे दी गई और केवल 44 प्लॉट मूल सदस्यों के लिए छोड़े गए। इतना ही नहीं, भूखंडों का आकार 2400/1500 वर्गफीट से घटाकर 1200 वर्गफीट कर दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि अनुबंध पत्र के पहले तीन पेज कूटरचित थे और उन पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं थे। साथ ही संतोष जैन ने आमसभा के प्रस्तावों में साजिशपूर्वक बदलाव कर खुद को बिल्डर से अनुबंध करने के लिए अधिकृत बताया और इस आधार पर फर्जी अनुबंध किया गया।