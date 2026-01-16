एमपी में 5 अधिकारियों पर एफआईआर, ईओडब्लू की कड़ी कार्रवाई से मची खलबली

EOW- मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा राशि में गबन किया गया है। मामले में शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली। इस पर जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने गबन करने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते एफआईआर दर्ज की है। स्कूल संचालकों पर भी गबन मामले में केस दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने 628 छात्रों के नाम पर ₹26.50 लाख रुपए का हेरफेर किया।