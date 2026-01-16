16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 5 अधिकारियों पर एफआईआर, ईओडब्लू की कड़ी कार्रवाई से मची खलबली

EOW- नोडल अधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के साथ मिलकर सरकार को लगाया चूना

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 16, 2026

अफसरों पर केस दर्ज गबन मामले में गिरी गाज

ईओडब्लू ने कई अधिकारियों पर की एफआईआर

EOW- मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा राशि में गबन किया गया है। मामले में शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली। इस पर जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने गबन करने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते एफआईआर दर्ज की है। स्कूल संचालकों पर भी गबन मामले में केस दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने 628 छात्रों के नाम पर ₹26.50 लाख रुपए का हेरफेर किया।

ईओडब्ल्यू ने विजयकांति पटेल की शिकायत पर ये कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर कमजोर वर्ग के स्टूडेंट की फीस की राशि हड़प ली। ईओडब्ल्यू की जांच में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। जांच में सामने आया कि एक ही छात्र का कई बार एडमिशन दिखाकर लाखों रुपए की हेराफेरी की गई।

प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है जिसकी फीस सरकार भरती है।

628 फर्जी एडमिशन दर्शाकर 26 लाख 50 हजार रुपए की फीस हड़प ली

शिकायत की जांच में पाया गया कि स्कूल संचालकों ने एक ही छात्र को दो से तीन बार एडमिशन दर्शाकर जिला शिक्षा केंद्र, जबलपुर से इस योजना में शासन द्वारा दी गई फीस राशि का भुगतान करवा लिया। जबलपुर के स्मिता चिल्ड्रन एकेडमी, आदर्श ज्ञान सागर, गुरु पब्लिक स्कूल, उस्मानिया मिडिल स्कूल और सेंट अब्राहम स्कूल के संचालकों ने 628 छात्रों का फर्जी एडमिशन दर्शाकर 26 लाख 50 हजार रुपए की फीस हड़प ली।

शिक्षा विभाग के तत्कालीन नोडल अधिकारियों ने यह कारस्तानी की। सन 2011 से 2016 के दौरान पदस्थ नोडल अधिकारियों ने स्कूल संचालकों के साथ षड्यंत्र करते हुए पद का दुरुपयोग किया गया।

नोडल अधिकारी पर धारा 409, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज

ईओडब्ल्यू ने अब जिला शिक्षा केंद्र के तत्कालीन नोडल अधिकारी चंदा कोष्ठा, गुलनिगार खानम, अख्तर बेगम अंसारी, राजेंद्र बुधेलिया, डीके मेहरा आदि पर धारा 409, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। स्मिता चिल्ड्रन एकेडमी के संचालक मनीष असाटी, आदर्श ज्ञान सागर की संचालक नसरीन बेगम, गुरु पब्लिक स्कूल के संचालक मोहम्मद तौसीफ, उस्मानिया मिडिल स्कूल के संचालक मोहम्मद शमीम, सेंट अब्राहम स्कूल के संचालक मोहम्मद शफीक पर भी केस दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल, खातों में डाले 6942 करोड़ रुपए
भोपाल
Government deposited ₹6942 crore in the accounts of MP farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 09:27 pm

Published on:

16 Jan 2026 09:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 5 अधिकारियों पर एफआईआर, ईओडब्लू की कड़ी कार्रवाई से मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी की इस विधानसभा में बनीं 250 सड़कें, विधायक-मंत्री ने बदल दी तस्वीर

Minister Jagdish Devda
भोपाल

MP वालों को मिलेगी ‘सरकारी नौकरी’, 1100 पदों पर निकली भर्तियां; 17 से शुरु होंगे आवेदन

mp-news
भोपाल

एमपी को 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात, 4400 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी

Nitin Gadkari will give a big gift of 8 national highways worth 4400 crore
भोपाल

एमपी में सीएम मोहन यादव की पंचायत सचिवों को बड़ी सौगातें, बढ़ेगी सैलरी

cm mohan yadav
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, सरकार को भेजा नए भत्ते का प्रस्ताव

Police Investigation Allowance
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.