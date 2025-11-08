एमपी कांग्रेस में फिर कलह, कार्यकारी अध्यक्ष ने जीतू पटवारी के करीबी पर हत्या की धमकी देने का लगाया आरोप

MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस की अंदरुनी कलह फिर सामने आई है। इंदौर में कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। यादव ने मामले की बाकायदा पुलिस में लिखित शिकायत की। उन्होंने चौकसे और उनके सहयोगी लोकश हार्डिया पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस से अपनी सुरक्षा भी मांगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं। इंदौर में कार्यकारी अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की अदावत सामने आते ही कांग्रेस में वर्चस्त की लड़ाई तेज हो गई है।