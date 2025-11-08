एमपी कांग्रेस में फिर कलह, कार्यकारी अध्यक्ष ने जीतू पटवारी के करीबी पर हत्या की धमकी देने का लगाया आरोप

इंदौर के कार्यकारी अध्यक्ष देवेेंद्र यादव ने हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया
MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस की अंदरुनी कलह फिर सामने आई है। इंदौर में कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। यादव ने मामले की बाकायदा पुलिस में लिखित शिकायत की। उन्होंने चौकसे और उनके सहयोगी लोकश हार्डिया पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस से अपनी सुरक्षा भी मांगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं। इंदौर में कार्यकारी अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की अदावत सामने आते ही कांग्रेस में वर्चस्त की लड़ाई तेज हो गई है।
देवेंद्र सिंह यादव ने आरोप लगाया कि चिंटू चौकसे के कहने पर उनके सहयोगी लोकश हार्डिया ने उन्हें सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकाया। फेसबुक पर लिखा कि यादव का ‘मुंह काला कर दिया जाएगा।’
लोकश हार्डिया पर पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और देवेंद्र यादव से पुरानी रंजिश है। यादव, हार्डिया के खिलाफ पलासिया और पंढरीनाथ थाना में पहले भी शिकायत कर चुके हैं। ताजा मामला 5 नवंबर को सामने आए उस ऑडियो क्लिप से जुडा है जिसमें चिंटू चौकसे व पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सरजीत सिंह चड्ढा के बीच बातचीत में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था।
कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने साफ शब्दों में कहा कि उनके या परिवार के साथ कोई वारदात होने पर उसकी जिम्मेदारी चिंटू चौकसे और लोकश हार्डिया की होगी। उन्होंने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और सुरक्षा देने की मांग की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग