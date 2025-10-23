मां के ‘गर्भ की झिल्ली’ से बची पटाखे से जली आंख, चलाई थी पटाखा गन

MP News: पटाखा गन चलाने के दौरान घायल बच्ची की आंख का इलाज डॉक्टरों ने मां के गर्भ की झिल्ली से किया। पीड़ित बच्ची की आंख की रोशनी बचाने के लिए ये दुर्लभ सर्जरी जीएमसी के डॉक्टरों ने की। कर्बाइड पटाखा गन से अकेले भोपाल में 150 से ज्यादा लोगों की आंखें जल चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7 से 14 साल के बच्चे शामिल हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के नेत्र विभाग में 36 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 15 की सर्जरी की जा चुकी है, जबकि दो बच्चों की आंखों में डॉक्टरों ने एमनियोटिक मेब्रेन लगाई है।