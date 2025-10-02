मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार को बेलगाम कार ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत, बेटी गंभीर

बता दें कि, शहर के बैरसिया रोड पर ये भीषण हादसा उस समय हुआ है, बाइक सवार परिवार मंदिर से माता के दर्शन कर घर लौट रहा था। इसी बाच अचानक सामने से आई कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर पीछे बैठी पत्नी और दो बच्चे सड़क पर गिर पड़े, वहीं बाइक चालक पति को कार घसीटते हुए ले गई। राहगीरों ने जब कार पर पत्थर बरसाए तब कहीं जाकर चालक ने कार को झाड़ियों में ले जाकर रोका और मौके से फरार हो गया।