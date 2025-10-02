मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार को बेलगाम कार ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत, बेटी गंभीर

बाइक सवार परिवार को कार ने रौंदा (Photo Source- Patrika Input)
Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, दुर्गा नवमी पर तरावली मंदिर से दर्शन कर अपनी बाइक पर सवार होकर लौट रहे एक परिवार को अचानक आई एक बेलगाम कार ने रौंद दिया। हादसा इतना भयावह था कि, बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप घायल है।
बता दें कि, शहर के बैरसिया रोड पर ये भीषण हादसा उस समय हुआ है, बाइक सवार परिवार मंदिर से माता के दर्शन कर घर लौट रहा था। इसी बाच अचानक सामने से आई कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर पीछे बैठी पत्नी और दो बच्चे सड़क पर गिर पड़े, वहीं बाइक चालक पति को कार घसीटते हुए ले गई। राहगीरों ने जब कार पर पत्थर बरसाए तब कहीं जाकर चालक ने कार को झाड़ियों में ले जाकर रोका और मौके से फरार हो गया।
हादसे में बाइक चालक पति 35 वर्षीय प्रदीप शाक्य, पत्नी 30 वर्षीय राधा शाक्य और उसके छह साल के बेटे अंशु की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, एक आठ वर्षीय बेटी पूर्वी गंभीर रूप से घायल है। हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
मामले को लेकर बैरसिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन के अनुसार, प्रदीप शाक्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला था। वो करोंद के शांतिनगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था और शहर में ही कोई प्राइवेट काम करता था।
बुधवार को वह पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बाइक पर बैरसिया रोड स्थित तरावली मंदिर दर्शन के लिए गया था। बीती शाम परिवार घर के लिए लौट रहा था, इसी बीच वो हादसे का शिकार हो गया। टक्कर मारने वाली कार के नंबर की पड़ताल करने पर पता चला कि, वो गुना के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल, आरोपी चालक की अब तक पहचान नहीं कहो सकी है। हालांकि, पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को दबोचने का दावा कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग