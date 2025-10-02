Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार को बेलगाम कार ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत, बेटी गंभीर

Bhopal News : राजधानी में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार एक परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, परिवार नवरात्रि के आखिरी दिन माता के दर्शन कर घर लौट रहा था।

2 min read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 02, 2025

Bhopal News

बाइक सवार परिवार को कार ने रौंदा (Photo Source- Patrika Input)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, दुर्गा नवमी पर तरावली मंदिर से दर्शन कर अपनी बाइक पर सवार होकर लौट रहे एक परिवार को अचानक आई एक बेलगाम कार ने रौंद दिया। हादसा इतना भयावह था कि, बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप घायल है।

बता दें कि, शहर के बैरसिया रोड पर ये भीषण हादसा उस समय हुआ है, बाइक सवार परिवार मंदिर से माता के दर्शन कर घर लौट रहा था। इसी बाच अचानक सामने से आई कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर पीछे बैठी पत्नी और दो बच्चे सड़क पर गिर पड़े, वहीं बाइक चालक पति को कार घसीटते हुए ले गई। राहगीरों ने जब कार पर पत्थर बरसाए तब कहीं जाकर चालक ने कार को झाड़ियों में ले जाकर रोका और मौके से फरार हो गया।

पति-पत्नी और बेटे की मौत, बेटी गंभीर

हादसे में बाइक चालक पति 35 वर्षीय प्रदीप शाक्य, पत्नी 30 वर्षीय राधा शाक्य और उसके छह साल के बेटे अंशु की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, एक आठ वर्षीय बेटी पूर्वी गंभीर रूप से घायल है। हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

मूल रूप से यूपी का रहने वाला था परिवार

मामले को लेकर बैरसिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन के अनुसार, प्रदीप शाक्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला था। वो करोंद के शांतिनगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था और शहर में ही कोई प्राइवेट काम करता था।

कार गुना के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड

बुधवार को वह पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बाइक पर बैरसिया रोड स्थित तरावली मंदिर दर्शन के लिए गया था। बीती शाम परिवार घर के लिए लौट रहा था, इसी बीच वो हादसे का शिकार हो गया। टक्कर मारने वाली कार के नंबर की पड़ताल करने पर पता चला कि, वो गुना के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल, आरोपी चालक की अब तक पहचान नहीं कहो सकी है। हालांकि, पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को दबोचने का दावा कर रही है।

ये भी पढ़ें

NCRB Report 2023 : ‘लाड़ली’ के प्रदेश से गुम हो रही बेटियां, बच्चों के लिए बना सबसे असुरक्षित राज्य
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 09:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार को बेलगाम कार ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत, बेटी गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AIIMS: करोड़ों की हेराफेरी… भोपाल के डॉक्टर सहित तीन पर कार्रवाई

AIIMS Rishikesh
भोपाल

MP SET Notification 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, जनवरी में होगा एग्जाम, जानें डिटेल्स

MP SET 2025
शिक्षा

आज रावण मर जाएगा लेकिन अपराध के ये 10 चेहरे करते रहेंगे कलंकित

Dussehra 2025
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों ने दीपावली से पहले सरकार के सामने उठाई बड़ी मांग…

govt employees
भोपाल

अगले 72 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’; 2,3,4 अक्टूबर के लिए IMD ने जारी की चेतावनी

heavy rainfall
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.