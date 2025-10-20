एमपी आएंगे फेमस सिंगर जावेद अली, 25 अक्टूबर को होंगे लाइव

javed ali
javed ali- आवाज़ में सूफियाना मिठास वाले प्रख्यात गायक जावेद अली एमपी आ रहे हैं। वे यहां लाइव परफॉर्म करेंगे। ‘जश्न-ए-बहारां’ (जोधा अकबर), ‘कुन फाया कुन’ (रॉकस्टार), ‘नगाड़ा नगाड़ा’ (जब वी मेट), जैसे बॉलीवुड के कई हिट गा चुके जावेद अली का संगीतमय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। वे 25 अक्टूबर को लाइव परफॉर्म करेंगे। बॉलीवुड गायक जावेद अली के साथ समर मेंहदी भी प्रस्तुति देंगे।
भोपाल के श्यामला हिल्स में एक संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। राजधानीवासियों को विश्वस्तरीय संगीतमय अनुभव देने और लाइव म्यूजिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहां ‘राग फेस्ट’ (Raag Fest) कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंतर्गत बॉलीवुड गायक जावेद अली और समर मेंहदी भी अपने गीत पेश करने भोपाल आएंगे।
श्यामला हिल्स में MPT DDX ड्राइव-इन सिनेमा ग्राउंड में 25 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होगा। जावेद अली के कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। उन्हें लाइव सुनने के लिए संगीत रसिक बेकरार हैं।
जावेद अली बॉलीवुड के ‘जश्न-ए-बहारां’ (जोधा अकबर), ‘कुन फाया कुन’ (रॉकस्टार), ‘नगाड़ा नगाड़ा’ (जब वी मेट), ‘गले लग जा’ (दिल जंगली), ‘तू जो मिला’ (बजरंगी भाईजान) जैसे हिट गीतों के लिए जाने जाते हैं। सूफी संगीत में भी उन्हें महारत हासिल है।
