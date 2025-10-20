एमपी आएंगे फेमस सिंगर जावेद अली, 25 अक्टूबर को होंगे लाइव

javed ali- आवाज़ में सूफियाना मिठास वाले प्रख्यात गायक जावेद अली एमपी आ रहे हैं। वे यहां लाइव परफॉर्म करेंगे। ‘जश्न-ए-बहारां’ (जोधा अकबर), ‘कुन फाया कुन’ (रॉकस्टार), ‘नगाड़ा नगाड़ा’ (जब वी मेट), जैसे बॉलीवुड के कई हिट गा चुके जावेद अली का संगीतमय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। वे 25 अक्टूबर को लाइव परफॉर्म करेंगे। बॉलीवुड गायक जावेद अली के साथ समर मेंहदी भी प्रस्तुति देंगे।