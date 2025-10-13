एमपी आएंगे सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल, इस दिन सजेगा सुरों का संसार

Jubin- मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारियां शुरु हो गई हैं। आगामी 1 नवंबर को 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी जिला एवं संभागीय मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में आमजनों को भी जोड़ा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मने, इसके लिए सीएम मोहन यादव ने आज मंत्रालय में बैठक बुलाकर अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' की थीम पर मनाया जाएगा। खास बात यह है कि मुख्य समारोह में सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति होगी।