एमपी आएंगे सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल, इस दिन सजेगा सुरों का संसार

Famous singer Jubin Nautiyal will attend the MP Foundation Day celebrations
Jubin- मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारियां शुरु हो गई हैं। आगामी 1 नवंबर को 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी जिला एवं संभागीय मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में आमजनों को भी जोड़ा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मने, इसके लिए सीएम मोहन यादव ने आज मंत्रालय में बैठक बुलाकर अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' की थीम पर मनाया जाएगा। खास बात यह है कि मुख्य समारोह में सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति होगी।
सीएम मोहन यादव ने 21 अक्टूबर को गोवर्धन पर्व को भी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार मनाने की बात कही। इस अवसर पर प्रदेशभर में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रदेशभर में समारोह आयोजित किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस मौके पर भगवान श्रीकृष्णजी के भक्ति पदों की प्रस्तुति दी जाएगी।'विरासत से विकास' की थीम पर भव्य ड्रोन शो होगा और आतिशबाजी की जाएगी।
प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत लाल परेड ग्राउंड, भोपाल में 2 और 3 नवंबर, 2025 को 'महान नाट्य: सम्राट विक्रमादित्य' की भव्य प्रस्तुति होगी। सीएम ने बताया कि आगामी 1 नवंबर को 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाएंगे। मुख्य समारोह में सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति होगी।
स्थापना दिवस समारोह के संबंध में सीएम मोहन यादव ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
आज मंत्रालय में बैठक कर 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' की थीम पर आगामी 1 नवंबर को 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाने के निर्देश दिए। मुख्य समारोह में सुप्रसिद्ध गायक श्री @JubinNautiyal जी की प्रस्तुति होगी।
इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्णजी के भक्ति पदों की प्रस्तुति और 'विरासत से विकास' की थीम पर भव्य ड्रोन शो एवं आतिशबाजी भी की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग