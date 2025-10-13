Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी आएंगे सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल, इस दिन सजेगा सुरों का संसार

Jubin- मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारियां शुरु हो गई हैं। आगामी 1 नवंबर को 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह मनाया जाएगा।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 13, 2025

Famous singer Jubin Nautiyal will attend the MP Foundation Day celebrations

Famous singer Jubin Nautiyal will attend the MP Foundation Day celebrations

Jubin- मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारियां शुरु हो गई हैं। आगामी 1 नवंबर को 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी जिला एवं संभागीय मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में आमजनों को भी जोड़ा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मने, इसके लिए सीएम मोहन यादव ने आज मंत्रालय में बैठक बुलाकर अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' की थीम पर मनाया जाएगा। खास बात यह है कि मुख्य समारोह में सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति होगी।

सीएम मोहन यादव ने 21 अक्टूबर को गोवर्धन पर्व को भी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार मनाने की बात कही। इस अवसर पर प्रदेशभर में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रदेशभर में समारोह आयोजित किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस मौके पर भगवान श्रीकृष्णजी के भक्ति पदों की प्रस्तुति दी जाएगी।'विरासत से विकास' की थीम पर भव्य ड्रोन शो होगा और आतिशबाजी की जाएगी।

प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत लाल परेड ग्राउंड, भोपाल में 2 और 3 नवंबर, 2025 को 'महान नाट्य: सम्राट विक्रमादित्य' की भव्य प्रस्तुति होगी। सीएम ने बताया कि आगामी 1 नवंबर को 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाएंगे। मुख्य समारोह में सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति होगी।

भव्य ड्रोन शो एवं आतिशबाजी

स्थापना दिवस समारोह के संबंध में सीएम मोहन यादव ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

आज मंत्रालय में बैठक कर 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' की थीम पर आगामी 1 नवंबर को 'मध्यप्रदेश स्थापना दिवस' समारोह पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाने के निर्देश दिए। मुख्य समारोह में सुप्रसिद्ध गायक श्री @JubinNautiyal जी की प्रस्तुति होगी।

इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्णजी के भक्ति पदों की प्रस्तुति और 'विरासत से विकास' की थीम पर भव्य ड्रोन शो एवं आतिशबाजी भी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2025 02:51 pm

Published on:

13 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी आएंगे सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल, इस दिन सजेगा सुरों का संसार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 10 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! बढ़ सकता है डीए-डीआर…

भोपाल

Ladli Behna Yojana में 50% OBC आरक्षण की मांग, सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश

MP News Ladli Behna Yojana OBC Reservation
भोपाल

आरक्षक भर्ती: 9 लाख 76 हजार आवेदक देंगे परीक्षा, समाने खड़ी हुई नई चुनौती….

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

सड़क-ब्रिज बनाने से पहले लेनी होगी ये परमिशन, फिर शुरू होगा काम

road bridge construction in madhya pradesh
भोपाल

ED की बड़ी कार्रवाई, कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन की कंपनी के 7 ठिकानों पर छापा, श्रीसन फार्मा बंद

ED Raid Shrison Pharma PVT LTD Toxic Cough Syrup Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.