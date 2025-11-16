एमपी में मोटर पंप चोरी पर बड़ी कार्रवाई, तीन जिलों के किसानों को वापस मिलेंगे पंप

Farmers in three districts of MP will get their stolen pumps back- demo pic
MP Police- मध्यप्रदेश के किसान खेतों में चोरी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। मोटर पंप तो चोरों की निगाह से मानो बचते ही नहीं हैं। चोरी की ज्यादातर घटनाओं की पुलिस से शिकायत भी नहीं की जाती है। हालांकि पुलिस अब ऐसे मामलों में एक्शन ले रही है। प्रदेश में बाकायदा अभियान चलाकर मोटर पंप चोरी करनेवालों को पकड़ा जा रहा है। प्रदेश के तीन जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहां सक्रिय गैंग का पर्दाफाश किया है। कई मोटर पंप और अन्य सामग्रियां जब्त भी की हैं। चोरों से जब्त किए गए मोटर पंप कानूनी प्रक्रियाओं के पालन करते हुए किसानों को वापस दिए जाएंगे।
खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग की जा रही मोटर पंप की चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसानों द्वारा की जा रही शिकायतों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता और निगरानी अभियान शुरु किया गया है।
पुलिस के अभियान को खासी कामयाबी भी मिली है। इसके तहत प्रदेश के कई जिलों में पुलिस टीमों ने त्वरित प्रभावी कार्रवाई करते हुए इलाकों में सक्रिय चोर गिरोहों का पर्दाफाश किया। सतना, राजगढ़ और खरगोन जिलों में इस अभियान में 22 मोटर पंप और अन्य संपत्ति बरामद की। तीनों जिलों में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
सतना जिला में थाना कोठी पुलिस ने मोटर पंप चोरी की लगातार हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की। घटनास्थलों की बारीकी से जांच, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर एक सक्रिय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कुल 12 मोटर पंप बरामद किए गए, जो किसी एक जिले में की गई सबसे बड़ी बरामदगी है।
किसानों की मोटर पंप चोरी की घटनाओं पर राजगढ़ पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की। तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी गई 8 मोटर पंप के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की।
प्रदेश के खरगोन जिले में भी 2 मोटर पंप और 1 मोटर साइकिल जब्त की गई है। थाना करही पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मोटर पंप चोरी का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर 2 मोटर पंप बरामद किए।
