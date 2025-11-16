एमपी में मोटर पंप चोरी पर बड़ी कार्रवाई, तीन जिलों के किसानों को वापस मिलेंगे पंप

MP Police- मध्यप्रदेश के किसान खेतों में चोरी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। मोटर पंप तो चोरों की निगाह से मानो बचते ही नहीं हैं। चोरी की ज्यादातर घटनाओं की पुलिस से शिकायत भी नहीं की जाती है। हालांकि पुलिस अब ऐसे मामलों में एक्शन ले रही है। प्रदेश में बाकायदा अभियान चलाकर मोटर पंप चोरी करनेवालों को पकड़ा जा रहा है। प्रदेश के तीन जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहां सक्रिय गैंग का पर्दाफाश किया है। कई मोटर पंप और अन्य सामग्रियां जब्त भी की हैं। चोरों से जब्त किए गए मोटर पंप कानूनी प्रक्रियाओं के पालन करते हुए किसानों को वापस दिए जाएंगे।