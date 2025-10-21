Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, इस मंडी में सबसे महंगा बिकेगा सोयाबीन और गेहूं, मिलेंगे जबर्दस्त दाम

Soyabean - मध्यप्रदेश के किसानों के लिए दीवाली के मौके पर अच्छी खबर सामने आई है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 21, 2025

Farmers will get excellent prices for soybean and wheat in the Karond market

Farmers will get excellent prices for soybean and wheat in the Karond market

Soyabean - मध्यप्रदेश के किसानों के लिए दीवाली के मौके पर अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश की कई कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मुहूर्त के सौदे होंगे। 4 दिनों से बंद मंडियां खुलेंगी और व्यापारी अनाज की खरीदी करेंगे। भाईदूज पर व्यापारी सुबह मुहूर्त के सौदे करेंगे। राज्य की अन्य कृषि उपज मंडियों की तरह राजधानी भोपाल की करोंद मंडी में भी मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस मंडी में मुहूर्त की खरीदारी पर व्यापारी किसानों को उनकी उपज का जबर्दस्त दाम देते हैं। विशेष रूप से गेहूं और सोयाबीन सबसे महंगा बिकता है। अपनी फसल का अधिकतम दाम लेने के लिए मुहूर्त का सौदा करने बड़ी संख्या में किसान करोंद मंडी पहुंचते हैं।

प्रदेश में धनतेरस यानि शनिवार से कृषि उपज मंडियों में अनाज की खरीद फरोख्त का काम बंद है। बुधवार को फसल बिक्री फिर चालू हो जाएगी। भाईदूज के मौके पर परंपरागत रूप से मुहूर्त की खरीदारी की जाएगी।

राज्य की अन्य मंडियों की तरह भोपाल की करोंद मंडी भी 4 दिनों बाद बुधवार को खुलेगी। यहां भाई दूज पर सुबह 10.30 बजे से खरीदारी प्रारंभ होगी। व्यापारी मुहूर्त के सौदे करेंगे। सबसे पहले खरीदी जानेवाली फसल के जोरदार दाम दिए जाएंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान मंडी आएंगे। मुहूर्त के सौदों में गेहूं, सोयाबीन की ऊंचे दामों पर खरीदी जाएगी।

भाईदूज पर फसल की खरीदी दो सत्रों में

भोपाल ग्रेन मर्चेंट एंड ऑयल सीड्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार भाईदूज पर फसल की खरीदी दो सत्रों में की जाएगी। सुबह 10.30 से दोपहर 12.30 बजे तक खरीदी की जाएगी। इसके बाद दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से दूसरे सत्र की खरीदी प्रारंभ होगी।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 09:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, इस मंडी में सबसे महंगा बिकेगा सोयाबीन और गेहूं, मिलेंगे जबर्दस्त दाम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों को राहत राशि पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह का बड़ा ऐलान, सोयाबीन का दोबारा होगा सर्वे

Shivraj Singh announces re-survey of soybean for relief funds
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट

CM Mohan Yadav's gift of Rs 5700 crore to MP employees
भोपाल

एमपी में दिवाली की रात आग का तांडव, अलग-अलग घटनाओं में करोड़ों का नुकसान

Fire Wreaks Havoc In MP
भोपाल

भोपाल में दिवाली की रात बड़ा हादसा: थार चालक ने चार को मारी टक्कर, दो की मौत

bhopal news
भोपाल

‘मैं पात्र हूं, लेकिन लाड़ली बहना योजना का नहीं मिल रहा लाभ’, सरकारी विभागों में शिकायतों का अंबार

Madhya Pradesh news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.