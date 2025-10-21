एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, इस मंडी में सबसे महंगा बिकेगा सोयाबीन और गेहूं, मिलेंगे जबर्दस्त दाम

Soyabean - मध्यप्रदेश के किसानों के लिए दीवाली के मौके पर अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश की कई कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मुहूर्त के सौदे होंगे। 4 दिनों से बंद मंडियां खुलेंगी और व्यापारी अनाज की खरीदी करेंगे। भाईदूज पर व्यापारी सुबह मुहूर्त के सौदे करेंगे। राज्य की अन्य कृषि उपज मंडियों की तरह राजधानी भोपाल की करोंद मंडी में भी मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस मंडी में मुहूर्त की खरीदारी पर व्यापारी किसानों को उनकी उपज का जबर्दस्त दाम देते हैं। विशेष रूप से गेहूं और सोयाबीन सबसे महंगा बिकता है। अपनी फसल का अधिकतम दाम लेने के लिए मुहूर्त का सौदा करने बड़ी संख्या में किसान करोंद मंडी पहुंचते हैं।