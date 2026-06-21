Fathers Day Special: खुद की कोई औलाद नहीं, फिर भी भोपाल के सरदार खान को 310 बच्चे मानते हैं पिता

सरदार खान के मुताबिक, अगर किसी जरूरतमंद की मदद करना है तो उसे कोई हुनर सिखा दो। उसके बाद वह खुद अपनी मदद के लायक बन जाएंगे। उन्होंने बताया कि, ये सीख उन्हें उनके पिता जिया हुसैन खान से मिली है। वे हवलदार थे। एक बार का किस्सा सुनाते हुए सरदार ने कहा कि, 'घर की एक दुकान भी थी। मैं उसी दुकान पर बैठा करता था। एक बार की बात है.. दुकान पर एक हट्टा - कट्टा भिखारी आया, जिसे मैने मदद के तौर पर 5 रुपए दे दिए। इसी बीच पिता जिया हुसैन खान वहां पहुंच गए। पिता ने भीख मांगने वाले शख्स की अच्छा खासी हालत देखकर मुझे फटकार लगाई और फिर नसीहत की कि, अगर जिंदगी में किसी का भला करना चाहते हो तो उसे कोई हुनर सिखाओ। इस तरह पैसे देकर तो तुमने इस हट्टे - कट्टे शख्स को सही में अपाहिज कर दिया। क्योकि, आगे ये शख्स अपनी सेहत और समझ का इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा।'