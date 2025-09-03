एमपी के इस जिले में 3 दिन में पहुंचेगी ढाई रैक खाद, खत्म होगी किल्लत

UREA- मध्यप्रदेश में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। राज्यभर में यही हालात हैं। परेशान किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि सरकार सख्ती पर उतर आई है। रीवा में तो खाद मांग रहे किसानों पर मंगलवार को खूब लाठियां बरसाई गईं। इस घटना की प्रदेशभर में आलोचना की जा रही है। बुधवार को सीएम मोहन यादव ने रीवा की घटना को लेकर अधिकारियों को बैठक बुलाई जिसमें खाद वितरण की उचित व्यवस्था के लिए कलेक्टर को पाबंद किया गया है। इस बीच रीवा जिले में 3 दिनों में ढाई रैक खाद पहुंचने की जानकारी सामने आई है जिससे यहां किल्लत खत्म होने की उम्मीद है।