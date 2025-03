बड़ी फिल्मों को पछाड़कर Laapataa Ladies ने जीते 10 IIFA अवॉर्ड, एमपी में हुई है शूटिंग

भोपाल•Mar 10, 2025 / 02:51 pm• Sanjana Kumar

Film Laapataa Ladies won 10 awards at IIFA it was filmed in MP: फिल्म लापता लेडीज का नाम फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुआ था, वहीं अब IIFA में 10 पुरस्कारों से नवाजा गया है। खबर फैलते ही मध्य प्रदेश में लोग खुशी मनाते नजर आए…क्यों कि फिल्म का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इनके ही घर में फिल्माया गया था।

