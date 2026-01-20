20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर जल्द हो सकता है फैसला, सामने आया बड़ा अपडेट

OBC- एमपी में ओबीसी OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण पर फैसले की घड़ी पास आ रही है। इस बहुप्रतीक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल अंतिम सुनवाई होगी। देश की शीर्ष अदालत में ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है। याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुई [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 20, 2026

Final hearing on 27 percent reservation for OBCs in MP on January 21

Final hearing on 27 percent reservation for OBCs in MP on January 21 (Patrika File Photo)

OBC- एमपी में ओबीसी OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण पर फैसले की घड़ी पास आ रही है। इस बहुप्रतीक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल अंतिम सुनवाई होगी। देश की शीर्ष अदालत में ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है। याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुई हैं। एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के इस मामले की सर्वोच्च न्यायालय में डबल बैंच सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर प्रदेश में खासा विवाद उठ चुका है। कांग्रेस, राज्य की बीजेपी सरकार की मंशा पर शंका जता चुकी है।

मध्यप्रदेश में सन 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने OBC आरक्षण बढ़ा दिया था। इसका कानून भी बना लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया।

विवाद के कारण सरकारी भर्तियों पर असर पड़ा है। अभी 87:13 फॉर्मूले के तहत भर्ती की जा रही है। कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। एमपी हाई कोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा का हवाला देते हुए इसे लागू करने पर रोक लगा दी।

बुधवार को अंतिम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बुधवार को अंतिम सुनवाई रखी गई है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले में जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस अलोका अराधे की खंडपीठ में सुनवाई होगी।

केस से संबंधित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर

प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से केस से संबंधित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अहम बात कही है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य के कानून की संवैधानिकता का अनुच्छेद 226 के तहत परीक्षण करने का पहला अधिकारी हाईकोर्ट को है।

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana- लाड़ली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात, 1-1 लाख रुपए देने की तैयार हो रही योजना
भोपाल
ladli-behna-yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 09:10 pm

Published on:

20 Jan 2026 09:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर जल्द हो सकता है फैसला, सामने आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर लोकायुक्त टीआई के बेटे की भोपाल में सड़क हादसे में मौत

bhopal
भोपाल

एमपी आएगा गूगल, आईटी-आईटीईएस और डेटा सेंटर में करेगा निवेश

Google will invest in IT-ITeS and data centers in MP
भोपाल

एमपी में बदलेगी आबकारी नीति, शराब बिक्री पर लग सकता है प्रतिबंध; 3 मंत्री तैयार करेंगे प्रस्ताव

excise duty
भोपाल

एमपी घूमने टूट पड़े टूरिस्ट, घने जंगल-मंदिरों-ऐतिहासिक स्थलों को देखने आए 13 करोड़ लोग

13 crore tourists visited MP to see dense forests, temples, and historical sites
भोपाल

एमपी में टेक्नोलॉजी हब पर बड़ी पहल, दावोस में आईटी कंपनी एचसीएल टेक ने दिखाई रुचि

World Economic Forum 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.