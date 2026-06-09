एमपी में 3500 तक बढ़ा कर्मचारियों का वेतन, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश

Salary hike in MP- एमपी में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की गई है। सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की है। वेतन में इस साल 4.46% इंक्रीमेंट यानि वार्षिक वृद्धि यानि की गई है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इंक्रीमेंट से कर्मचारियों के वेतन में 3500 रुपए तक की बढ़ोत्तरी होगी। प्रदेश के करीब ढाई लाख संविदा कर्मचारियों , अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इंक्रीमेंट, वर्तमान पारिश्रमिक में सीधा जोड़ा जाएगा। यह बढ़ोतरी किसी भत्ते के रूप में देय नहीं होगी।