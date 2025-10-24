भोपाल के न्यू मार्केट में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, ज्वेलरी शोरूम के कांच फूटा, बाल-बाल बचा युवक

Firing In New Market :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के व्यस्ततम इलाकों में से एक न्यू मार्केट में शुक्रवार दिनदहाड़े गोलियां चलने से अफरा-तफरी मच गई। अक्षय ज्वेलर्स के सामने एक युवक द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गोली पास खड़े युवक के कपड़े फाड़ते हुए निकल गई, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। फायरिंग की ये घटना उस समय हुई, जब आरोपी एमपी ऑनलाइन की दुकान से पैसे ट्रांसफर कराने आया था। घटना की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। क्योंकि, ये इलाका राजभवन से लगा हुआ है, साथ ही कुछ दूरी पर ही पुलिस मुख्यालय, कंट्रोल रूम आदि पुलिस विभाग के कई बड़े कार्यालय हैं। फिलहाल, आरोपी की तलाश की जा रही है।