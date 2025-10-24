Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल के न्यू मार्केट में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, ज्वेलरी शोरूम के कांच फूटा, बाल-बाल बचा युवक

Firing In New Market : राजधानी में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। अक्षय ज्वेलर्स के सामने स्थित एमपी ऑनलाइन पर चली गोलियां। 'पुलिस' लिखी कार से आया युवक, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के बाद हुआ विवाद। गोलियां चलाकर फरार हुआ आरोपी।

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 24, 2025

Firing In New Market

भोपाल के दिनदहाड़े फायरिंग (Photo Source- Patrika Input)

Firing In New Market :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के व्यस्ततम इलाकों में से एक न्यू मार्केट में शुक्रवार दिनदहाड़े गोलियां चलने से अफरा-तफरी मच गई। अक्षय ज्वेलर्स के सामने एक युवक द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गोली पास खड़े युवक के कपड़े फाड़ते हुए निकल गई, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। फायरिंग की ये घटना उस समय हुई, जब आरोपी एमपी ऑनलाइन की दुकान से पैसे ट्रांसफर कराने आया था। घटना की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। क्योंकि, ये इलाका राजभवन से लगा हुआ है, साथ ही कुछ दूरी पर ही पुलिस मुख्यालय, कंट्रोल रूम आदि पुलिस विभाग के कई बड़े कार्यालय हैं। फिलहाल, आरोपी की तलाश की जा रही है।

बताया जा रहा है कि, मार्ग पर स्थित अश्रय ज्वेलर्स के सामने एमपी ऑनलाइन पर 'पुलिस' लिखी कार रुकी। उससे उतरकर आए व्यक्ति ने दुकानदार से 30,000 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए, लेकिन दुकानदार द्वारा कैश रकम मांगने पर युवक ने बंदूक निकालकर दनादन फायरिंग कर दी। पहली गोली दुकानदार को छूते हुए निकल गई, जबकि दूसरी गोली सामने स्थित अक्षय ज्वेलर्स के शीशे में लगी। जबकि, तीसरी गोली हवा में फायर की गई।

गनीमत रही कि, किसी को गोली लगी नहीं

दनादन गोलियों की आवाज गूंजने पर आसपास भगदड़ मच गई। इसमें एक गोली सामने मौजूद अक्ष्य ज्वेलर्स के कांच पर पड़ी, जिससे उसमें छेद हो गया। जबकि एक गोली पास खड़े युवक के पेट के पास से कपड़े फाड़ते हुए निकल गई। गनीमत रही कि, किसी को गोली नहीं लगी।

शोरूम का कांच तोड़कर पार हुई गोली

फायरिंग के दौरान चली एक गोली अक्षय ज्वेलर्स के शोरूम के कांच पर जा लगी, जिससे दुकान के शीशे में गोली का निशान पड़ गया। वहीं गोली के खाली खोखे सड़क पर पड़े मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

24 Oct 2025 07:09 pm

Published on:

24 Oct 2025 07:08 pm

भोपाल के न्यू मार्केट में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, ज्वेलरी शोरूम के कांच फूटा, बाल-बाल बचा युवक

