सस्ता हो गया ‘आटा-दाल’, महंगी हो गई अंडे की 160 रुपए वाली ‘ट्रे’, देखें रेट

MP News: जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। दालों की कीमतों में 8 से 10 फीसदी की गिरावट आयी है। बता दें कि गेहूं के टेंडर होने वाले हैं। सरकारी गेहूं की नीलामी के बाद आटे के भाव में भी कमी आएगी। दिवाली पर थोक में आटे के भाव 3000 से 3100 रुपए थे जो अब गिरकर 2800 से 2900 रुपए प्रति कुंतल आ गए हैं। हालांकि, कुछ गृहणियों का कहना है कि जीएसटी 2.0 लागू होने के करीब 50 दिन बाद भी घरों के रसोई के बजट में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इससे मासिक किराने के बिल में बड़ा फर्क नहीं पड़ा है।