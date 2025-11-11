सस्ता हो गया ‘आटा-दाल’, महंगी हो गई अंडे की 160 रुपए वाली ‘ट्रे’, देखें रेट

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। दालों की कीमतों में 8 से 10 फीसदी की गिरावट आयी है। बता दें कि गेहूं के टेंडर होने वाले हैं। सरकारी गेहूं की नीलामी के बाद आटे के भाव में भी कमी आएगी। दिवाली पर थोक में आटे के भाव 3000 से 3100 रुपए थे जो अब गिरकर 2800 से 2900 रुपए प्रति कुंतल आ गए हैं। हालांकि, कुछ गृहणियों का कहना है कि जीएसटी 2.0 लागू होने के करीब 50 दिन बाद भी घरों के रसोई के बजट में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इससे मासिक किराने के बिल में बड़ा फर्क नहीं पड़ा है।
दाल-चावल के थोक कारोबारी ईश्वर दास संगतानी के अनुसार इस समय दालों में उठाव नहीं है। वैवाहिक सीजन पर मांग की उम्मीद है। जबकि, किराना कारोबारी विनय जैन का कहना है कि दालों का उठाव न होने से भावों में मंदी है।
मप्र फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल का कहना है कि निर्यात न होने तथा संतुलित उठाव के चलते गेहूं और आटे के भाव दिवाली की तुलना में काफी नीचे हैं। करीब 100 से 150 रुपए गेहूं का बाजार टूटा है।
ब्रेड और मक्खन की कीमतें पहले जैसी ही हैं। अंडे 160 रुपए से बढकऱ 184 रुपए प्रति ट्रे हो गए हैं। इसी तरह अमूल स्किम्ड मिल्क (28 रुपए) और होल मिल्क (35 रुपए) के आधे लीटर के पैक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आटा ब्रेड का एक पैकेट अब भी 45 रुपए का है।
