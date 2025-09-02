Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कर्मचारियों को एक माह का वेतन का ऐलान, प्रोत्साहन के रूप में दी बड़ी सौगात

Salary- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को वेतन-भत्तों पर बड़ी सौगात मिली है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 02, 2025

Food Minister Govind Singh Rajput announced to give one month's salary
Food Minister Govind Singh Rajput announced to give one month's salary

Salary- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को वेतन-भत्तों पर बड़ी सौगात मिली है। नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि निगम के कर्मचारियों को भी अब चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलेगा। इसके अलावा उन्हें राज्य शासन द्वारा घोषित ग्रह भाड़ा भत्ता भी मिलेगा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप एक माह का वेतन भी दिया जाएगा। मंत्री गोविंदसिंह राजपूत की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। खाद्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है लेकिन उन्हें भी विभाग के हित में बेहतर कार्य कर अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी।

मंगलवार को नागरिक आपूर्ति निगम और भण्डार गृह निगम के संचालक मण्डल की बैठक हुई। मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भण्डार गृहों की मॉनीटरिंग के लिए ऐप बनाने का निर्णय लिया गया। खाद्य मंत्री ने धान का उपार्जन शुरू होने के पहले सभी भण्डार गृहों का मेंटेनेंस कराने को कहा।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों का गंभीरता से परीक्षण करने को कहा।

ये भी पढ़ें

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल
भोपाल
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP

एक माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में

संचालक मंडल की बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्तों के संबंध में कई अहम निर्णय लिए गए। नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को भी चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का फैसला लिया। इसके साथ ही गृह भाड़ा भत्ते भी राज्य शासन द्वारा घोषित दरों के अनुसार दिए जाने पर सहमति बनी। इतना ही नहीं, निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को एक माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। उपार्जन कार्य में सक्रिय योगदान के आधार पर यह निर्णय लिया गया।

खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण शमी, एमडी अनुराग वर्मा भी संचालक मण्डल बैठक में उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि कॉर्पोरेशन के कर्मियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर परिवार को अनुग्रह राशि दोगुनी से भी अधिक दी जायेगी। वर्तमान में 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। अब अधिकतम एक लाख 25 हजार रुपये तक अनुग्रह राशि दी जाएगी। निगम में सेवा पदोन्नति नियम-2025 का भी प्रावधान किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट
भोपाल
Map of Maihar and Rewa districts will change from half a dozen villages

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 08:46 pm

Published on:

02 Sept 2025 08:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कर्मचारियों को एक माह का वेतन का ऐलान, प्रोत्साहन के रूप में दी बड़ी सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट