एमपी में किसानों के लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेने पर पूर्व सीएम का बड़ा बयान

Uma bharti मध्यप्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए स्थायी रूप से जमीन लेने के लिए लाए गए लैंड पुलिंग एक्ट को सरकार ने वापस ले लिया है। सोमवार को देर रात किसान संघ से मीटिंग के बाद सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। जमीनों के स्थायी अधिग्रहण के एक्ट को राज्य सरकार द्वारा वापस लेने के फैसले को भारतीय किसान संघ ने किसानों की बड़ी जीत बताया है। इधर कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय पर भी सवाल उठाए हैं। तराना विधायक महेश परमार और उज्जैन कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने भोपाल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि लैंड पुलिंग एक्ट केवल उज्जैन के लिए वापस लिया है कि प्रदेशभर में इसे वापस लिया गया है! इस बीच वरिष्ठ बीजेपी नेत्री और राज्य की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लेने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि सरकार ने लोकलाज की मर्यादा का सम्मान रखा।