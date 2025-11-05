फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार बने CM

चुनावी सभा को नेहरू संबोधित करते उसके कुछ मिनट पहले ही एक नेता ने धीरे से उन्हें पन्ना हीरा खदानों के नवीनीकरण के दौरान 25 हजार रुपए रिश्वत की बात बताई। नेता की बात सुरनकर पंडित नेहरु का चेहरा गुस्से से लाल है गया था और उन्होंने भाषण मंच से ही कह दिया, चुरहट से खड़ा उम्मीदवार कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। बता दें कि, जिस कांग्रेस प्रत्याशी को नेहरू ने नकारा था वे अर्जुन सिंह के पिता राव शिवबहादुर सिंह थें। शिवबहादुर सिंह पर 25 हजार रुपए की रिश्वत का आरोप लगा था। मंच पर सबके सामने पिता के अपमान ने अर्जुन सिंह को झकझोर कर रख दिया था। इसी दौरान अर्जुन सिंह के पिता कांग्रेस से अलग निर्दलीय चुनाव लडऩे मैदान में उतरे और चुनाव हार गए। तभी अर्जुन सिंह ने कसम खाई थी कि वह अपने परिवार पर लगे कलंक को धो डालेंगे।