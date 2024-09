बीना को जिला बनाने पर बीजेपी में ही किचकिच, बड़े नेता के विरोध के बाद वापस खींचे कदम, सस्पेंस बरकरार

बीना को जिला बनाने पर बीजेपी में ही किचकिच, बड़े नेता के विरोध के बाद वापस खींचे कदम, सस्पेंस बरकरार

Former minister Bhupendra Singh constituency Khurai is also a factor in making Bina a district मध्यप्रदेश में सागर जिले की बीना तहसील को जिला बनाने पर सियासत गर्म है

भोपाल•Sep 04, 2024 / 08:31 pm• deepak deewan

Former minister Bhupendra Singh constituency Khurai is also a factor in making Bina a district

Former minister Bhupendra Singh constituency Khurai is also a factor in making Bina a district मध्यप्रदेश में सागर जिले की बीना तहसील को जिला बनाने पर सियासत गर्म है। 4 सितंबर यानि बुधवार को सीएम मोहन यादव का बीना दौरा प्रस्तावित था। कहा जा रहा था कि यहां सीएम बीना को जिला बनाने की घोषणा करेंगे लेकिन पारिवारिक शोक के कारण उनका दौरा ही रद्द हो गया। इससे पहले केबिनेट की बैठक में भी बीना को जिला बनाने संबंधी प्रस्ताव टाल दिया गया था। दरअसल इस मुद्दे पर पार्टी में ही मतभेद पैदा हो गए हैं।