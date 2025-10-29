एमपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान बीजेपी से निष्कासित, लगे हैं कई गंभीर आरोप

Former Waqf Board chairman Shaukat Mohammad Khan expelled from BJP (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा नेता शौकत मोहम्मद खान को भोपाल के बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र यती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शौकत मोहम्मद खान पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। हाल ही में उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने शौकत खान पर 10 हजार के नगद इनाम की घोषणा की थी।
भोपाल बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र यती ने शौखत मोहम्मद खान को पार्टी से बाहर कर दिया है। रविंद्र यती द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि, ‘आपके द्वारा किए गये आपराधिक कृत्य की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आपको संगठन की मर्यादा, सभ्यता एवं दायित्वों के प्रतिकूल आचरण के कारण भारतीय जनता पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है।’
बता दें कि, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता शौकत मोहम्मद खान पर समानांतर वफ्फ बोर्ड चलाने और न्यायालय में फर्जी कागजात और शपथपत्र दाखिल किये थे। इसे लेकर धारा 420 समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। शौकत खान पुलिस को चमका देकर लंबे समय से फरार चल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग