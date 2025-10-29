एमपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान बीजेपी से निष्कासित, लगे हैं कई गंभीर आरोप

MP News: मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा नेता शौकत मोहम्मद खान को भोपाल के बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र यती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शौकत मोहम्मद खान पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। हाल ही में उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने शौकत खान पर 10 हजार के नगद इनाम की घोषणा की थी।