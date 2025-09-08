‘आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क है…’ ये मैसेज आपको मिनटों में कर देगा कंगाल!

MP News: ट्रैफिक चालान भरने के नाम पर ठगी का नया तरीका सामने आया है। ये ठग भोपाल सहित देशभर में लोगों के वाट्सऐप और एसएमएस के जरिए चालान भरने के नाम पर फर्जी लिंक भेज रहे हैं। साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार शहर में अब तक ऐसे मामले तो दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन लिंक भेजकर ठगी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। ठग सबसे पहले लोगों को वाट्सऐप या एसएमएस पर ट्रैफिक चालान पेंडिंग का मैसेज भेजते हैं।