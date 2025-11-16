एमपी में SIR के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी कॉल कर लोगों से OTP मांग रहे ठग

SIR- मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण Special Intensive Revision यानि SIR का काम चल रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एसआईआर के नाम पर लोगों से साइबर धोखाधड़ी की जा रही है। आपराधिक तत्व, SIR को लेकर फर्जी कॉल कर लोगों से OTP मांगकर पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर की साइबर क्राइम शाखा ने इस मामले को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें पुलिस ने कहा है कि साइबर ठग SIR APK फाइल नाम से फर्जी एपीके इंस्टॉल करा रहे हैं। ऐसे कॉल से सावधान रहें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी एजेंसी कभी भी OTP, बैंक खातों आदि की जानकारी नहीं मांगती है, इसकी जानकारी किसी को भी न दें।