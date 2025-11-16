एमपी में SIR के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी कॉल कर लोगों से OTP मांग रहे ठग

SIR के नाम पर ठगी पर साइबर पुलिस ने एडवायजरी जारी की
SIR- मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण Special Intensive Revision यानि SIR का काम चल रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एसआईआर के नाम पर लोगों से साइबर धोखाधड़ी की जा रही है। आपराधिक तत्व, SIR को लेकर फर्जी कॉल कर लोगों से OTP मांगकर पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर की साइबर क्राइम शाखा ने इस मामले को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें पुलिस ने कहा है कि साइबर ठग SIR APK फाइल नाम से फर्जी एपीके इंस्टॉल करा रहे हैं। ऐसे कॉल से सावधान रहें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी एजेंसी कभी भी OTP, बैंक खातों आदि की जानकारी नहीं मांगती है, इसकी जानकारी किसी को भी न दें।
एडवायजरी में पुलिस ने कहा है कि किसी भी SIR.apk file को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करें। इससे आपके साथ ठगी की जा सकती है। आपके बैंक खातों से पैसे निकाले जा सकते हैं। मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, फोटो के साथ ही बैंक संबंधी समस्त जानकारी चोरी की जा सकती है।
साइबर पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी OTP, बैंक खातों आदि की जानकारी नहीं मांगती हैं। मोबाइल कॉल या WhatsApp, SMS या APK फाइल के माध्यम से OTP नहीं मांगती। यदि कोई फोन करके कहे कि “आपके SIR फॉर्म के लिए मोबाइल पर OTP भेजा है, कृपया वह बता दें,” तो सावधान हो जाएं। किसी भी स्थिति में उसे OTP न दें। ऐसे फोन करनेवाले को साफ कह दें कि हम ऑफिस जाकर ही बात करेंगे।
पुलिस ने ऐसे फोन करने वालों और OTP मांगनेवालों की तुरंत पुलिस को शिकायत करने की भी बात कही है। इसकी स्थानीय थाने में सूचना देने की सलाह दी गई है। साइबर पुुलिस के मुताबिक इस प्रकार ठग आपके मोबाइल में वायरस या मालवेयर डाल सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और UPI ऐप्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी चुराए जा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग