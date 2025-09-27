एमपी में बंट रहे फ्री हेलमेट, सीएम के सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम में पहुंची बाइक सवारों की भीड़

Helmet- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी हेलमेट नहीं पहनने के कारण रोड एक्सीडेंट में हजारों लोग दम तोड़ चुके हैं। मौत के ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल में ही 5 सालों में करीब 1 हजार सड़क हादसों में हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 500 वाहन सवारों की जान जा चुकी है। इसके लिए लोगों को जागरूक बनाने और सुरक्षा के लिए वाहन चालकों को फ्री हेलमेट बांटे जा रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फ्री हेलमेट बांटे। कार्यक्रम में बाइक सवारों की जबर्दस्त भीड़ लग गई। यहां 2 हजार से ज्यादा ब्रांडेड हेलमेट निशुल्क बांटे गए।