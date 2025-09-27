एमपी में बंट रहे फ्री हेलमेट, सीएम के सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम में पहुंची बाइक सवारों की भीड़

Helmet- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी हेलमेट नहीं पहनने के कारण रोड एक्सीडेंट में हजारों लोग दम तोड़ चुके हैं। मौत के ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल में ही 5 सालों में करीब 1 हजार सड़क हादसों में हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 500 वाहन सवारों की जान जा चुकी है। इसके लिए लोगों को जागरूक बनाने और सुरक्षा के लिए वाहन चालकों को फ्री हेलमेट बांटे जा रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फ्री हेलमेट बांटे। कार्यक्रम में बाइक सवारों की जबर्दस्त भीड़ लग गई। यहां 2 हजार से ज्यादा ब्रांडेड हेलमेट निशुल्क बांटे गए।
भोपाल जिला प्रशासन ने शनिवार को दो पहिया वाहन सवारों को फ्री में हेलमेट बांटे। यह कार्यक्रम अटल पथ पर आयोजित किया गया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन आदि संस्थाओं की ओर से दिए गए ये हेलमेट
सीएम मोहन यादव ने बाइक सवारों को पहनाए। उन्होंने जागरूकता रैली को भी रवाना किया।
सेवा पखवाड़े के इस कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर, विधायक भगवानदास सबनानी और रामेश्वर शर्मा, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को तेज रफ्तार के फेर में गाड़ी चलाने में लापरवाही नहीं करने की सलाह दी।
फ्री हेलमेट वितरण की खबर फैलते ही अटल पथ पर वाहन चालकों की भीड़ लग गई। हेलमेट नहीं मिलने से कई लोग नाराज होकर लौटते देखे गए। जान पहचान वालों को दो-दो तीन-तीन हेलमेट देने के भी आरोप लगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं की ओर से 2100 हेलमेट निशुल्क बांटे गए।