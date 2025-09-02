एमपी में टूरिस्टों को बड़ी सौगात, 12 सितंबर से गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट, 5 अक्टूबर से प्रारंभ होगा कूनो फेस्टिवल

Gandhisagar - मध्यप्रदेश में टूरिस्टों के लिए दो बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ईको-टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस वर्ष दो महत्वपूर्ण आयोजनों का शुभारंभ कर रहा है। मंदसौर जिले के गांधीसागर डैम पर 12 सितंबर 2025 से गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट आयोजित किया जाएगा। श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट 5 अक्टूबर 2025 से शुरु होगा। राज्य के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि गांधीसागर और कूनो जैसे फॉरेस्ट रिट्रीट हमारे प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। इन आयोजनों से न केवल देश-विदेश से पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला बताते हैं कि गांधीसागर और कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट, अनुभव-आधारित पर्यटन के उदाहरण हैं। यहां टूरिस्ट उच्च स्तरीय और सर्व सुविधा युक्त ग्लेम्पिंग का आनंद उठाएंगे।
जल, थल एवं वायु आधारित साहसिक गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्की, हॉट एयर बैलूनिंग, जंगल सफारी, नाइट वॉक और स्टार गेज़िंग का रोमांचक अनुभव मिल सकेगा। ऑल सीजन टेंट सिटी के साथ ही बोट सफारी, बोट स्पा, योग एवं वेलनेस- सत्र, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति और जीवन शैली से निकटता से जोड़ेंगी।
चंबल नदी पर बने गांधीसागर डैम के मनोहारी बैकवाटर क्षेत्र को एडवेंचर हब बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा यह आयोजन शुरू किया गया था, जो अब देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहां गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल 12 सितंबर से प्रारंभ होगा।
मुख्य आकर्षण: प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी ग्लेम्पिंग साइट (50 लग्जरी ऑल सीजन टेंट सिटी) जल, थल और वायु आधारित साहसिक गतिविधियां पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्की, ज़ोरबिंग आदि बोट सफारी एवं बोट स्पा जंगल सफारी स्थानीय व्यंजन, इनडोर स्पोर्ट्स एवं मनोरंजन सुविधाएं प्रकृति संरक्षण और स्थानीय हस्तशिल्प पर केंद्रित कार्यशालाएं बटरफ्लाई गार्डन रॉक गार्डन।
चीतों की वापसी के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान अब इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक धरोहर का संगम प्रस्तुत करने जा रहा है। यहां 5 अक्टूबर से शुरु हो रहा फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के साथ पर्यटन को नई पहचान देगा।
मुख्य आकर्षण : जल, थल और वायु आधारित साहसिक गतिविधियां, कला, शिल्प, लोक संगीत और नृत्य का आयोजन, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ग्लेम्पिंग साइट (25 लग्जरी ऑल सीजन टेंट सिटी), रोमांचक जंगल सफारी एवं नाइट वॉक, योग, ध्यान एवं वेलनेस सत्र, विलेज टूर और विभिन्न कार्यशालाएं, हॉट एयर बैलूनिंग, स्टार गेजिंग का अनुभव एवं चीता इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि हैं।