एमपी में टूरिस्टों को बड़ी सौगात, 12 सितंबर से गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट, 5 अक्टूबर से प्रारंभ होगा कूनो फेस्टिवल

Gandhisagar - मध्यप्रदेश में टूरिस्टों के लिए दो बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ईको-टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस वर्ष दो महत्वपूर्ण आयोजनों का शुभारंभ कर रहा है। मंदसौर जिले के गांधीसागर डैम पर 12 सितंबर 2025 से गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट आयोजित किया जाएगा। श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट 5 अक्टूबर 2025 से शुरु होगा। राज्य के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि गांधीसागर और कूनो जैसे फॉरेस्ट रिट्रीट हमारे प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। इन आयोजनों से न केवल देश-विदेश से पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।