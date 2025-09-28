Garba Celebration: शिल्पा शिंदे को देखने उमड़े दर्शक, गरबा प्रेमियों संग लगाए ठुमके

Patrika Bhojpal Garba Mahotsav (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Patrika Bhojpal Garba Mahotsav: राजधानी भोपाल के भेल जबूरी मैदान में चल रहे पत्रिका, भोजपाल गरबा महोत्सव में गुरुवार रात टेलीविजन अभिनेत्री शिल्पा शिंदे के मंच पर पहुंचते ही आयोजन में चार चांद लग गए। पूरे गरबा पंडाल में भाभी जी, भाभी जी की आवाज गूंज उठी। उत्साह इतना था कि बारिश भी लोगों का जोश कम नहीं कर पाई। बरसते पानी में शिल्पा शिंदे के साथ लोगों ने जमकर गरबा खेला। मुय अतिथि कार्यपालक निदेशक भेल प्रदीप कुमार उपाध्याय, विशिष्ठ अतिथि टीयू सिंह जीएम एचआर भेल, मेला अध्यक्ष सुनील यादव, संयोजक विकास वीरानी ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
गरबा महोत्सव(Garba Celebration In Bhopal) में पत्रिका मुख्य मीडिया पार्टनर और विमल इलायची मुय स्पांसर है। पत्रिका, भोजपाल गरबा महोत्सव में शिल्पा शिंदे के आने की खबर से ही गरबा प्रेमियों और दर्शकों में ज़बरदस्त उत्साह था। महोत्सव में जैसे ही ’अंगूरी भाभी’ मंच पर पहुंचीं, लोगों की भीड़ एक झलक पाने और अपने कैमरे में कैद करने के लिए उमड़ पड़ी।
दर्शकों का इतना प्यार देखकर शिल्पा शिंदे भी खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने न केवल अपने अंदाज़ से सबका दिल जीता, बल्कि गरबा करने आए प्रतिभागियों और गरबा प्रेमियों के साथ मिलकर जमकर धमाल मचाया। शिल्पा शिंदे ने पारंपरिक गरबा की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। इससे पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया। उन्होंने गरबा में शामिल हुए परिवारों और युवाओं के साथ मिलकर नृत्य किया, जिससे मंच और मैदान का माहौल पूरी तरह से जीवंत हो उठा।
भोजपाल गरबा महोत्सव के आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी महोत्सव में मनोरंजन और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। शिल्पा शिंदे जैसी लोकप्रिय हस्ती की मौजूदगी ने इस उत्सव के आकर्षण को दोगुना कर दिया है। शिल्पा शिंदे के चाहने वालों के लिए यह एक यादगार रात बन गई, जब उन्होंने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को गरबा के रंग में रंगा देखा।
आयोजन समिति हर दिन गरबा प्रेमियों के उत्साह को बनाए रखने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक इनाम दे रही है। इससे प्रतिभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा और जोश बढ़ गया है। बड़ी संया में लोग हर शाम पारंपरिक वेशभूषा में सज-धजकर माता रानी के भक्ति गीतों पर तालियों की गूंज के बीच थिरक रहे हैं। भोपाल गरबा महोत्सव समिति और मोबाइल गैजेट्स पिपलानी की ओर से कई श्रेणियों में प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए।
