Garba Celebration: शिल्पा शिंदे को देखने उमड़े दर्शक, गरबा प्रेमियों संग लगाए ठुमके

Patrika Bhojpal Garba Mahotsav: राजधानी भोपाल के भेल जबूरी मैदान में चल रहे पत्रिका, भोजपाल गरबा महोत्सव में गुरुवार रात टेलीविजन अभिनेत्री शिल्पा शिंदे के मंच पर पहुंचते ही आयोजन में चार चांद लग गए। पूरे गरबा पंडाल में भाभी जी, भाभी जी की आवाज गूंज उठी। उत्साह इतना था कि बारिश भी लोगों का जोश कम नहीं कर पाई। बरसते पानी में शिल्पा शिंदे के साथ लोगों ने जमकर गरबा खेला। मुय अतिथि कार्यपालक निदेशक भेल प्रदीप कुमार उपाध्याय, विशिष्ठ अतिथि टीयू सिंह जीएम एचआर भेल, मेला अध्यक्ष सुनील यादव, संयोजक विकास वीरानी ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।