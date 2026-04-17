17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में एक कंपनी के 340 सिलेंडर्स तौले जिनमें 27 में कम निकली गैस, 3 किलो तक की चोरी

LPG- गड़बड़ी की शिकायतों के बाद नापतौल विभाग को मिले हैं निर्देश, गाड़ी और गोदाम के एलपीजी सिलेंडर तौलेंगे…ताकि आपके घर पहुंचे पूरी गैस

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Apr 17, 2026

Gas found to be short in 27 cylinders belonging to a company in Bhopal

Gas found to be short in 27 cylinders belonging to a company in Bhopal- सांकेतिक तस्वीर

LPG- एमपी में गैस चोरी की शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में राजधानी भोपाल की एक एजेंसी की शिकायत में इसकी तस्दीक भी हुई जब 27 सिलेंडर्स में गैस कम निकली थी। गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सख्त कदम उठाया गया है। अब नापतौल विभाग को एलपीजी सिलेंडर्स की रैंडम तुलाई के निर्देश मिले हैं। सिलेंडर वितरण में लगी गाडिय़ों से लेकर गोदाम तक सिलेंडर्स की औचक तुलाई करना है। भोपाल में सिलेंडरों से दो से तीन किलोग्राम तक कम गैस निकलने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने इसके निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि इस समय रोजाना आठ हजार से अधिक सिलेंडर उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके लिए जिले की करीब 50 एजेंसियां काम पर लगी है। जिला नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति सीएस जादौन का कहना है कि सिलेंडर्स की रैंडमली जांच से गड़बड़ी पकड़ में आएगी।

सैनी एजेंसी पर हुई थी कार्रवाई:

हाल में सैनी गैस एजेंसी की शिकायत पर 340 सिलेंडर्स तौले गए थे, जिसमें 27 में गैस कम निकली थी। इसपर कंपनी के ही खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इससे पहले कोलार में गैस एजेंसी के लिए होम डिलीवरी करने वाले ड्राइवर के घर छापा मारकर नापतोल व खाद्य की टीम ने 36 सिलेंडर्स में तीन किलोग्राम तक गैस की कमी पाई थी।

शादियों में परोसा जाएगा भट्टी पर बना खाना

इस बीच खरमास समाप्त होने के साथ ही शादियां शुरू हो गई हैं। इधर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत अभी बनी हुई है, ऐसे में शादी समारोह के लिए लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते कैटरर्स और आयोजक अब भट्टी, लकड़ी के चूल्हे जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। मेन्यू में भी बदलाव किए जा रहे हैं।

मालवा कैटरिंग के विशाल शर्मा का कहना है कि गैस के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। तवा के बजाय तंदूरी रोटी परोसी जा रही है जिसे कोयले या भट्टी पर बनाने में आसानी होती है।

गैस किल्लत से परेशान लोगों ने राज्यमंत्री का काफिला रोका, सड़क पर सिलेंडर रख प्रदर्शन

प्रदेश भर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान हैं। सीधी शहर में गुरुवार शाम डैनिहा स्थित गैस वितरण केंद्र पर परेशान उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। घंटों लाइन में लगकर सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे लोगों ने सीधी-सिंगरौली मार्ग पर राज्यमंत्री राधा सिंह के काफिले के सामने सिलेंडर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि शादी-विवाह जैसे आयोजनों में भी गैस न मिलने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यमंत्री राधा सिंह सिंगरौली से मातृशक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित रैली में शामिल होने के लिए सीधी आ रही थीं। मौजूद पुलिसकर्मियों ने उपभोक्ताओं को समझाइश देकर जाम खुलवाया।

ये भी पढ़ें

सीएम व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के दिल्ली दौरे से मची खलबली, एमपी में राजनैतिक नियुक्तियां तय
भोपाल
Stir in MP BJP Following CM Mohan Yadav's Delhi Visit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में एक कंपनी के 340 सिलेंडर्स तौले जिनमें 27 में कम निकली गैस, 3 किलो तक की चोरी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीजेपी की सख्त गाइडलाइन तय, महीनेभर की बैठकों और कार्ययोजनाओं का शेड्यूल फिक्स

MP BJP New Guideline new time schedule fix working meetings visiting
भोपाल

हिमाचल की कसोल घाटी से सप्लाई हो रही ‘चरस की खेप’, नेटवर्क का होगा खुलासा !

charas
भोपाल

एमपी में ​चुनावों में किन्हें मिलेगी कांग्रेस की टिकट, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान

Jitu Patwari Makes a Major Announcement Regarding Congress Tickets for the MP Elections
भोपाल

एमपी के शहरों की तस्वीर बदल देगी 5 हजार करोड़ की यह योजना, सुरक्षित किया फंड

Dwarka Scheme Set to Transform the Face of MP's Cities
भोपाल

एमपी हीटवेव अलर्ट: 20 जिलों पर भारी अगले 24 घंटे, स्कूलों का बदल गया समय

MP Heatwave alert in 20 districts
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.