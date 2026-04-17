भोपाल में एक कंपनी के 340 सिलेंडर्स तौले जिनमें 27 में कम निकली गैस, 3 किलो तक की चोरी

प्रदेश भर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान हैं। सीधी शहर में गुरुवार शाम डैनिहा स्थित गैस वितरण केंद्र पर परेशान उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। घंटों लाइन में लगकर सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे लोगों ने सीधी-सिंगरौली मार्ग पर राज्यमंत्री राधा सिंह के काफिले के सामने सिलेंडर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि शादी-विवाह जैसे आयोजनों में भी गैस न मिलने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यमंत्री राधा सिंह सिंगरौली से मातृशक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित रैली में शामिल होने के लिए सीधी आ रही थीं। मौजूद पुलिसकर्मियों ने उपभोक्ताओं को समझाइश देकर जाम खुलवाया।