एक्स्ट्रा कोच लगाकर 20 सितंबर तक दोड़ेगी ‘गया स्पेशल ट्रेन’, ये रहेगी Timing

Railway News: श्राद्धपक्ष में गया जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ा दी है। अब रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन में दो अतिरिक्त कोच (एक एसी 3 टियर और एक स्लीपर) जोड़े गए हैं। इसके साथ ही इस ट्रेन की कुल कोच संरचना बढ़कर 24 हो गई है। यात्रियों को यह सुविधा20 सितंबर 2025 तक उपलब्ध होगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले गाड़ियों की समय-सारिणी और ठहराव की जानकारी के लिए अधिकृत स्रोतों जैसे रेल मदद 139 या एनटीईएस ऐप का उपयोग करें। रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल 12 और 17 सितंबर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 1:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे गया पहुंचेगी।
