भोपाल

7वें आसमान पर सोने-चांदी की कीमतें, जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: दीपावली फेस्टिवल के पूर्व सोना-चांदी के भाव सातवें आसमान पर जा चुके हैं। सराफा बाजार में शुक्रवार को भी भाव को लेकर हलचल बनी रही। 10 अक्टूबर को ही सोना 1,16,000 और चांदी 1,70,000 रुपए के भाव पहुंच गए। जानिए आज के ताजा रेट...

3 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 11, 2025

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Gold Silver Rate Today:मध्यप्रदेश में दीपावली फेस्टिवल के पूर्व सोना-चांदी के भाव सातवें आसमान पर जा चुके हैं। सराफा बाजार में शुक्रवार को भी भाव को लेकर हलचल बनी रही। बताया जा रहा है, दीपावली की धनतेरस और पुष्य नक्षत्र पर गत वर्ष से 25 फीसदी अधिक खरीदी होगी लेकिन भारी भरकम भाव शगुन बतौर खरीदी रही तो दीपावली के कारोबार पर असर दिख सकता है। गत वर्ष की दीपावली पर 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 75,500 रुपए और चांदी 98,700 रुपए किलो बिकी थी। फिलहाल 10 अक्टूबर को ही सोना 1,16,000 और चांदी 1,70,000 रुपए के भाव पहुंच गए। इस मान से सोना 40,500 रुपए प्रति दस ग्राम, चांदी 71,300 रुपए किलो तक बढ़ चुकी है।

देखा जाए तो दामों में 45 फीसदी से अधिक की भाव वृद्धि हो चुकी है। सराफा कारोबारियों की मानें तो इन दिनों बाजार में सोना महंगा होने के कारण 18 कैरेट सोने की मांग बढ़ी हुई है। वहीं सबसे ज्यादा निवेश की दृष्टि से सोना और चांदी की खरीदारी हो रही है। इनका आंकड़ा 70 फीसदी के पार जा चुका है। इसके चलते प्योर माल लेने वालों को 10 से 12 दिन में सोना-चांदी मिल पा रहे हैं।

खरीदी का ट्रेंड भी बदला

तेजी के कारण बाजार में खरीदी का ट्रेंड बदल गया है। अब कई लोग प्योर सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं। जिन परिवारों में आने वाले दिनों में शादियां हैं, वे पहले से ही सोने की खरीदी कर रहे हैं ताकि बाद में इन्हें तुड़वाकर आभूषण बनवाए जा सकें। इससे प्योर सोने की मांग बढ़ी है और वेटिंग शुरू हो गई है। वहीं सोना-चांदी बेचने वाले इन दिनों बाजार से पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं।

70 फीसदी सोने-चांदी के निवेशक

सोना-चांदी व्यवसाय संघ लश्कर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन के मुताबिक बाजार में सिर्फ 30 फीसदी ज्वेलरी खरीदने वाले ही हैं। खरीदारों में से 70 फीसदी सोने-चांदी के निवेशक हैं। ये लोग बड़े मुनाफे की आस में सोना-चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। लगातार सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि के कारण निवेशक इसमें पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। शहर में माल मुंबई, अहमदाबाद और राजकोट से आता है, लेकिन वहीं से आपूर्ति में देरी होने के कारण बाजार में कमी बनी हुई है। इस कारण जो निवेशक प्योर सोना खरीदने आते हैं, उन्हें फिलहाल बुकिंग करनी पड़ रही है और डिलीवरी 10-12 दिन बाद मिल रही है।

सोने और चांदी में इसलिए तेजी

● बैंकों द्वारा सोने की खरीदी करना।
● सोने और चांदी में निवेश करना।
● चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ना और सोलर पैनल और ईवी में इस्तेमाल बढ़ना।
● ट्रम्प फैक्टर से अनिश्चतता का माहौल।
● डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी।

18 कैरेट में डिजाइन की जा रही

सोने के दाम बढ़ने के कारण इन दिनों बाजार में हैवी लुक में लाइट वेट ज्वेलरी डिजाइन की जा रही है। टर्की की वजन में हल्की और हैवी लुक की ज्वैलरी का ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि इनका वजन 40 परसेंट तक कम होता है। सराफा कारोबारी गौरव गोयल ने बताया कि जो ज्वेलरी पहले 100 ग्राम में बनती थी, उसे अब 50 ग्राम में बना रहे हैं। 18 कैरेट में ज्वेलरी बनवाने वाले ग्राहक आ रहे हैं। बुलियन की सबसे अधिक डिमांड है।

भोपाल में 18 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 9,181 रुपए
  • 8 ग्राम - 73,448 रुपए
  • 10 ग्राम - 91,810 रुपए
  • 100 ग्राम - 9,18,100 रुपए

भोपाल में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 11,344 रुपए
  • 8 ग्राम - 90,752 रुपए
  • 10 ग्राम - 1,13,440 रुपए
  • 100 ग्राम - 11,34,400 रुपए

भोपाल में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 12,375 रुपए
  • 8 ग्राम - 99,000 रुपए
  • 10 ग्राम - 1,23,750 रुपए
  • 100 ग्राम - 12,37,500 रुपए

भोपाल में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

  • 1 ग्राम - 177 रुपए
  • 8 ग्राम - 1,416 रुपए
  • 10 ग्राम - 17,700 रुपए
  • 1000 ग्राम - 1,77,000 रुपए

Published on:

11 Oct 2025 01:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 7वें आसमान पर सोने-चांदी की कीमतें, जानें आज के ताजा रेट

