7वें आसमान पर सोने-चांदी की कीमतें, जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Today:मध्यप्रदेश में दीपावली फेस्टिवल के पूर्व सोना-चांदी के भाव सातवें आसमान पर जा चुके हैं। सराफा बाजार में शुक्रवार को भी भाव को लेकर हलचल बनी रही। बताया जा रहा है, दीपावली की धनतेरस और पुष्य नक्षत्र पर गत वर्ष से 25 फीसदी अधिक खरीदी होगी लेकिन भारी भरकम भाव शगुन बतौर खरीदी रही तो दीपावली के कारोबार पर असर दिख सकता है। गत वर्ष की दीपावली पर 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 75,500 रुपए और चांदी 98,700 रुपए किलो बिकी थी। फिलहाल 10 अक्टूबर को ही सोना 1,16,000 और चांदी 1,70,000 रुपए के भाव पहुंच गए। इस मान से सोना 40,500 रुपए प्रति दस ग्राम, चांदी 71,300 रुपए किलो तक बढ़ चुकी है।
देखा जाए तो दामों में 45 फीसदी से अधिक की भाव वृद्धि हो चुकी है। सराफा कारोबारियों की मानें तो इन दिनों बाजार में सोना महंगा होने के कारण 18 कैरेट सोने की मांग बढ़ी हुई है। वहीं सबसे ज्यादा निवेश की दृष्टि से सोना और चांदी की खरीदारी हो रही है। इनका आंकड़ा 70 फीसदी के पार जा चुका है। इसके चलते प्योर माल लेने वालों को 10 से 12 दिन में सोना-चांदी मिल पा रहे हैं।
तेजी के कारण बाजार में खरीदी का ट्रेंड बदल गया है। अब कई लोग प्योर सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं। जिन परिवारों में आने वाले दिनों में शादियां हैं, वे पहले से ही सोने की खरीदी कर रहे हैं ताकि बाद में इन्हें तुड़वाकर आभूषण बनवाए जा सकें। इससे प्योर सोने की मांग बढ़ी है और वेटिंग शुरू हो गई है। वहीं सोना-चांदी बेचने वाले इन दिनों बाजार से पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं।
सोना-चांदी व्यवसाय संघ लश्कर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन के मुताबिक बाजार में सिर्फ 30 फीसदी ज्वेलरी खरीदने वाले ही हैं। खरीदारों में से 70 फीसदी सोने-चांदी के निवेशक हैं। ये लोग बड़े मुनाफे की आस में सोना-चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। लगातार सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि के कारण निवेशक इसमें पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। शहर में माल मुंबई, अहमदाबाद और राजकोट से आता है, लेकिन वहीं से आपूर्ति में देरी होने के कारण बाजार में कमी बनी हुई है। इस कारण जो निवेशक प्योर सोना खरीदने आते हैं, उन्हें फिलहाल बुकिंग करनी पड़ रही है और डिलीवरी 10-12 दिन बाद मिल रही है।
● बैंकों द्वारा सोने की खरीदी करना।
● सोने और चांदी में निवेश करना।
● चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ना और सोलर पैनल और ईवी में इस्तेमाल बढ़ना।
● ट्रम्प फैक्टर से अनिश्चतता का माहौल।
● डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी।
सोने के दाम बढ़ने के कारण इन दिनों बाजार में हैवी लुक में लाइट वेट ज्वेलरी डिजाइन की जा रही है। टर्की की वजन में हल्की और हैवी लुक की ज्वैलरी का ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि इनका वजन 40 परसेंट तक कम होता है। सराफा कारोबारी गौरव गोयल ने बताया कि जो ज्वेलरी पहले 100 ग्राम में बनती थी, उसे अब 50 ग्राम में बना रहे हैं। 18 कैरेट में ज्वेलरी बनवाने वाले ग्राहक आ रहे हैं। बुलियन की सबसे अधिक डिमांड है।
