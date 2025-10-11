7वें आसमान पर सोने-चांदी की कीमतें, जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Today:मध्यप्रदेश में दीपावली फेस्टिवल के पूर्व सोना-चांदी के भाव सातवें आसमान पर जा चुके हैं। सराफा बाजार में शुक्रवार को भी भाव को लेकर हलचल बनी रही। बताया जा रहा है, दीपावली की धनतेरस और पुष्य नक्षत्र पर गत वर्ष से 25 फीसदी अधिक खरीदी होगी लेकिन भारी भरकम भाव शगुन बतौर खरीदी रही तो दीपावली के कारोबार पर असर दिख सकता है। गत वर्ष की दीपावली पर 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 75,500 रुपए और चांदी 98,700 रुपए किलो बिकी थी। फिलहाल 10 अक्टूबर को ही सोना 1,16,000 और चांदी 1,70,000 रुपए के भाव पहुंच गए। इस मान से सोना 40,500 रुपए प्रति दस ग्राम, चांदी 71,300 रुपए किलो तक बढ़ चुकी है।