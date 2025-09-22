एमपी की गोल्ड माइंस में इतना सोना कि 50 साल तक चल सकती है खुदाई, 14 लाख टन मिनरल्स का अनुमान

Gold- एमपी का कटनी जिला अब और समृद्ध बन जाएगा। यहां की इमलिया गोल्ड माइंस में सोने का बड़ा भंडार मिला है। खदान से जल्द ही स्वर्ण खनन शुरू हो जाएगा। सोमवार को कलेक्टर आशीष तिवारी और प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर अविनाश लांडगे के मध्य गोल्ड ब्लॉक की माइनिंग लीज का एमओयू हुआ। मुम्बई की इस कंपनी को 50 साल के लिए खनिज पट्टा दिया गया है। इसी के साथ कटनी जिला वैश्विक स्वर्ण खनन मानचित्र पर प्रतिष्ठित हो गया है। देश में अभी केवल कर्नाटक में ही गोल्ड माइनिंग हो रही है। अब मध्यप्रदेश में भी सोने का खनन शुरू हो जाएगा। इमलिया गोल्ड माइंस में 14 लाख टन मिनरल्स का अनुमान है।