Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी की गोल्ड माइंस में इतना सोना कि 50 साल तक चल सकती है खुदाई, 14 लाख टन मिनरल्स का अनुमान

Gold- एमपी का कटनी जिला अब और समृद्ध बन जाएगा। यहां की इमलिया गोल्ड माइंस में सोने का बड़ा भंडार मिला है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 22, 2025

Gold mining will continue for 50 years at Imalia Gold Mines in MP
Gold mining will continue for 50 years at Imalia Gold Mines in MP (फोटो-एआई)

Gold- एमपी का कटनी जिला अब और समृद्ध बन जाएगा। यहां की इमलिया गोल्ड माइंस में सोने का बड़ा भंडार मिला है। खदान से जल्द ही स्वर्ण खनन शुरू हो जाएगा। सोमवार को कलेक्टर आशीष तिवारी और प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर अविनाश लांडगे के मध्य गोल्ड ब्लॉक की माइनिंग लीज का एमओयू हुआ। मुम्बई की इस कंपनी को 50 साल के लिए खनिज पट्टा दिया गया है। इसी के साथ कटनी जिला वैश्विक स्वर्ण खनन मानचित्र पर प्रतिष्ठित हो गया है। देश में अभी केवल कर्नाटक में ही गोल्ड माइनिंग हो रही है। अब मध्यप्रदेश में भी सोने का खनन शुरू हो जाएगा। इमलिया गोल्ड माइंस में 14 लाख टन मिनरल्स का अनुमान है।

कटनी में गोल्ड ब्लॉक की माइनिंग लीज का एग्रीमेंट हो गया है। जिले के स्लीमनाबाद के इमलिया गोल्ड ब्लॉक की खदान से सोने के खनन के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी एवं कम्पनी डायरेक्टर लांडगे के बीच एमओयू होने के साथ ही नया इतिहास रचा है। कटनी खनिज सम्पदा से पहले ही समृद्ध है। यहां चूना, बॉक्साइट, लाइम स्टोन और क्रिटिकल मिनरल्स बहुतायात में उपलब्ध हैं।

कटनी के कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि स्लीमनाबाद क्षेत्र के ग्राम इमलिया में 6.510 हेक्टेयर में सोने के खनन की अनुमति दी गई है। ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से नरीमन प्वाइंट मुम्बई की प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड कंपनी को 50 वर्ष की अवधि के लिए खनिज पट्टा प्रदान किया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 16 गांवों का खत्म हो जाएगा अस्तित्व, नेस्तनाबूद हो जाएंगी हजारों बिल्डिंगें
भोपाल
16 villages in MP will cease to exist

कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि इमलिया गोल्ड माइंस में उत्खनन शुरू होने से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही जिले को क्षेत्रीय स्तर पर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इससे जिले और समूचे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

गोल्ड माइंस से 14 लाख टन मिनरल्स मिलना संभावित

माइनिंग विभाग के उप संचालक ने बताया कि कटनी जिले में नए खनिज स्रोतों के रूप में सोने की खदान में सोने के साथ बेसमेटल, चाँदी, लेड (सीसा) और कॉपर भी निकलेगा। इमलिया गोल्ड माइंस से सोना निकालने के लिए जल्द ही कंपनी मशीनरी सिस्टम इंस्टाल करेगी। भू-गर्भ शास्त्रियों की प्राथमिक अन्वेषण रिपोर्ट में इमलिया गोल्ड माइंस से 14 लाख टन मिनरल्स मिलना संभावित है। इससे अलग ग्रेड और मात्रा में संधारण के बाद धातु निष्कर्षण हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी के मददगार मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर पर कार्रवाई कब! कांग्रेस के पत्र से मची हलचल
भोपाल
Jitu Patwari wrote a letter against the ministers who helped the accused of raping Hindu girls

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 08:50 pm

Published on:

22 Sept 2025 08:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की गोल्ड माइंस में इतना सोना कि 50 साल तक चल सकती है खुदाई, 14 लाख टन मिनरल्स का अनुमान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.