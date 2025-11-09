Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Gold Rate: सोना-चांदी खरीदने से पहले जान लें आज का रेट, क्या हैं 18-22-24 कैरट के दाम

Gold Silver Rate Today: अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जानें मध्यप्रदेश में आज सोना-चांदी के ताजा भाव...।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 09, 2025

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Gold Silver Rate Today: मध्यप्रदेश सहित देशभर में शादियों की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। लोग अभी से ही सोने-चांदी के गहनो की खरीदारी में जुट गए हैं। साथ ही लोग अब घरों में रखे पुराने सोने या चांदी के गहनों को तुड़वाकर नए गहने बनवा रहे हैं। नवंबर में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जान सकते हैं आज के ताजा भाव।

भोपाल में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 11,190 रुपए
8 ग्राम - 89,520 रुपए
10 ग्राम - 1,11,900 रुपए
100 ग्राम - 11,19,000 रुपए

भोपाल में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 12,207 रुपए
8 ग्राम - 97,656 रुपए
10 ग्राम - 1,22,070 रुपए
100 ग्राम - 12,20,700 रुपए

इंदौर में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 11,190 रुपए
8 ग्राम - 89,520 रुपए
10 ग्राम - 1,11,900 रुपए
100 ग्राम - 11,19,000 रुपए

इंदैर में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 12,207 रुपए
8 ग्राम - 97,656 रुपए
10 ग्राम - 1,22,070 रुपए
100 ग्राम - 12,20,700 रुपए

भोपाल में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 152.50 रुपए
8 ग्राम - 1,220 रुपए
10 ग्राम - 1,525 रुपए
1000 ग्राम - 1,52,500 रुपए

इंदौर में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 152.50 रुपए
8 ग्राम - 1,220 रुपए
10 ग्राम - 1,525 रुपए
1000 ग्राम - 1,52,500 रुपए

09 Nov 2025 02:31 pm

