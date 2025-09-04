Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

सोने की कीमतों में बंपर उछाल, कैरेट के हिसाब से जानें आज के रेट

Gold Silver Rate Today: यहां जानें भोपाल-इंदौर में सोने चांदी के आज के भाव…

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 04, 2025

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore
Gold Silver Rate Today Bhopal Indore (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Gold Silver Rate Today: सोना ग्राहकों से दूर होता जा रहा है। सोने-चांदी के बाजारों में रिकॉर्ड हलचल हुई है। राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 1,220 रुपए की तेजी देखी गई है। वहीं चांदी 1,340 रुपए महंगी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक, सोना-चांदी के भाव बढ़ने से सराफा बाजार में करीब 30% ग्राहकी कम हो गई है। ऐसे में लोग अब घरों में रखे पुराने सोने या सोने के गहनों को तुड़वाकर नए गहने खरीद रहे हैं। यहां जानें भोपाल-इंदौर में सोने चांदी के आज के भाव…

भोपाल में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 9,800 रुपए
8 ग्राम - 78,400 रुपए
10 ग्राम - 98,000 रुपए
100 ग्राम - 9,80,000 रुपए

ये भी पढ़ें

New GST Rate: दूध, दवाई समेत कार, बाइक होंगे सस्ते, जानें क्या होगा महंगा
भोपाल
New GST Rate, relief

भोपाल में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 10,691 रुपए
8 ग्राम - 85,528 रुपए
10 ग्राम - 1,06,910 रुपए
100 ग्राम - 10,25,000 रुपए

इंदौर में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 9,800 रुपए
8 ग्राम - 78,400 रुपए
10 ग्राम - 98,000 रुपए
100 ग्राम - 9,80,000 रुपए

इंदैर में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 10,691 रुपए
8 ग्राम - 85,528 रुपए
10 ग्राम - 1,06,910 रुपए
100 ग्राम - 10,25,000 रुपए

भोपाल में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 127 रुपए
8 ग्राम - 1,016 रुपए
10 ग्राम - 12,700 रुपए
1000 ग्राम - 1,27,000 रुपए

इंदौर में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 127 रुपए
8 ग्राम - 1,016 रुपए
10 ग्राम - 12,700 रुपए
1000 ग्राम - 1,27,000 रुपए

ये भी पढ़ें

‘अतिभारी बारिश’ की चेतावनी, 4-5-6-7-8 और 9 सितंबर को ताबड़तोड़ वर्षा का अलर्ट
गुना
mp weather Very heavy rain warning

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 03:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सोने की कीमतों में बंपर उछाल, कैरेट के हिसाब से जानें आज के रेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट