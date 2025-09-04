सोने की कीमतों में बंपर उछाल, कैरेट के हिसाब से जानें आज के रेट

Gold Silver Rate Today: सोना ग्राहकों से दूर होता जा रहा है। सोने-चांदी के बाजारों में रिकॉर्ड हलचल हुई है। राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 1,220 रुपए की तेजी देखी गई है। वहीं चांदी 1,340 रुपए महंगी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक, सोना-चांदी के भाव बढ़ने से सराफा बाजार में करीब 30% ग्राहकी कम हो गई है। ऐसे में लोग अब घरों में रखे पुराने सोने या सोने के गहनों को तुड़वाकर नए गहने खरीद रहे हैं। यहां जानें भोपाल-इंदौर में सोने चांदी के आज के भाव…
1 ग्राम - 9,800 रुपए
8 ग्राम - 78,400 रुपए
10 ग्राम - 98,000 रुपए
100 ग्राम - 9,80,000 रुपए
1 ग्राम - 10,691 रुपए
8 ग्राम - 85,528 रुपए
10 ग्राम - 1,06,910 रुपए
100 ग्राम - 10,25,000 रुपए
1 ग्राम - 127 रुपए
8 ग्राम - 1,016 रुपए
10 ग्राम - 12,700 रुपए
1000 ग्राम - 1,27,000 रुपए
