खुशखबर! एमपी से बैंकॉक, सिंगापुर, जेद्दा के लिए सीधी उड़ान जल्द

MP News: सुनील मिश्रा. मध्यप्रदेश से देश के बड़े शहरों और कई देशों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। सरकार ने देश के 16 बड़े शहरों और छह विदेशी शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की पहल की है। एविएशन पॉलिसी के तहत सरकार विमानन कंपनियों को इंसेंटिव देगी। सब ठीक रहा तो इसी साल जम्मू, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर, तिरुपति, गोवा आदि के साथ ही सिंगापुर, बैंकॉक, क्वालालंपुर आदि स्थानों के लिए सीधी उड़ानें मिलने लगेंगी।