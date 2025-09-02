खुशखबर! एमपी से बैंकॉक, सिंगापुर, जेद्दा के लिए सीधी उड़ान जल्द

MP News: सुनील मिश्रा. मध्यप्रदेश से देश के बड़े शहरों और कई देशों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। सरकार ने देश के 16 बड़े शहरों और छह विदेशी शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की पहल की है। एविएशन पॉलिसी के तहत सरकार विमानन कंपनियों को इंसेंटिव देगी। सब ठीक रहा तो इसी साल जम्मू, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर, तिरुपति, गोवा आदि के साथ ही सिंगापुर, बैंकॉक, क्वालालंपुर आदि स्थानों के लिए सीधी उड़ानें मिलने लगेंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) के निर्देश पर एविएशन डायरेक्टोरेट ने कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। एविएशन कमिश्नर चंद्रमौलि शुक्ला ने बताया कि प्रस्ताव 15 सितंबर तक मांगे गए हैं। ऑपरेटर्स से भी कहा गया है कि सरकार द्वारा तय स्थानों के अलावा वे भी मध्यप्रदेश से नई उड़ानों के लिए रूट्स और शहरों के संबंध में सुझाव व प्रस्ताव दे सकते हैं।
प्रदेशमें आठ एयरपोर्ट इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, खजुराहो और दतिया में हैं। 20 एयर स्ट्रिप हैं। इंदौरसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे, रायपुर, अहमदाबाद, गोवा, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, जोधपुर, जबलपुर, लखनऊ, नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गाजियाबाद के लिए सीधी उड़ानें हैं। शरजाह (यूएई) के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी है। भोपाल से दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, जबलपुर और रायपुर के लिए ही उड़ानें हैं।
● 750 किलोमीटर तक की उड़ान के लिए प्रति किलोमीटर एक हजार रुपए
● 7.50 लाख रुपए अधिकतम
● 750 किमी से ज्यादा दूरी के लिए अधिकतम 10 लाख।
-1000 किमी तक एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर
-10 लाख रुपए पर प्रति राउंड ट्रिप
-एक हजार किमी से अधिक के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए
मध्यप्रदेश से नई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने वाले ऑपरेटर्स को सरकार इंसेंटिव और वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) देगी। यह प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा।
लखनऊ, वाराणसी, पटना, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, गोवा, भुवनेश्वर, बागडोगरा, कोच्चि या त्रिवेन्द्रम, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, रांची, अमृतसर और चंडीगढ़।
सिंगापुर, क्वालालंपुर (मलेशिया), बैंकॉक (थाइलैंड), जेद्दा (सऊदी अरब), अबू धाबी, दुबई (यूएई)।