Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

खुशखबर! एमपी से बैंकॉक, सिंगापुर, जेद्दा के लिए सीधी उड़ान जल्द

MP News: सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश, एविएशन डायरेक्टोरेट ने कंपनियों से रूट्स और शहरों के लिए मांगे प्रस्ताव, सरकार का बड़ा ऐलान नई उड़ान शुरू करने वाले ऑपरेटर्स को सरकार देगी तोहफा...देश के 16 बड़े शहरों और 6 विदेशी शहरों के लिए शुरू होगी सुविधा

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 02, 2025

MP News International Direct Flight from MP
MP News International Direct Flight from MP(photo: social media)

MP News: सुनील मिश्रा. मध्यप्रदेश से देश के बड़े शहरों और कई देशों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। सरकार ने देश के 16 बड़े शहरों और छह विदेशी शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की पहल की है। एविएशन पॉलिसी के तहत सरकार विमानन कंपनियों को इंसेंटिव देगी। सब ठीक रहा तो इसी साल जम्मू, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर, तिरुपति, गोवा आदि के साथ ही सिंगापुर, बैंकॉक, क्वालालंपुर आदि स्थानों के लिए सीधी उड़ानें मिलने लगेंगी।

सीएम मोहन यादव ने मांगे प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) के निर्देश पर एविएशन डायरेक्टोरेट ने कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। एविएशन कमिश्नर चंद्रमौलि शुक्ला ने बताया कि प्रस्ताव 15 सितंबर तक मांगे गए हैं। ऑपरेटर्स से भी कहा गया है कि सरकार द्वारा तय स्थानों के अलावा वे भी मध्यप्रदेश से नई उड़ानों के लिए रूट्स और शहरों के संबंध में सुझाव व प्रस्ताव दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें

4 सितंबर से अति भारी वर्षा, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश
इंदौर
MP Weather

इंदौर से ज्यादा उड़ानें

प्रदेशमें आठ एयरपोर्ट इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, खजुराहो और दतिया में हैं। 20 एयर स्ट्रिप हैं। इंदौरसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे, रायपुर, अहमदाबाद, गोवा, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, जोधपुर, जबलपुर, लखनऊ, नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गाजियाबाद के लिए सीधी उड़ानें हैं। शरजाह (यूएई) के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी है। भोपाल से दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, जबलपुर और रायपुर के लिए ही उड़ानें हैं।

घरेलू उड़ान

● 750 किलोमीटर तक की उड़ान के लिए प्रति किलोमीटर एक हजार रुपए

● 7.50 लाख रुपए अधिकतम

● 750 किमी से ज्यादा दूरी के लिए अधिकतम 10 लाख।

सरकार देगी इंसेटिव का तोहफा, पढ़ें ये फैक्ट

-1000 किमी तक एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर

-10 लाख रुपए पर प्रति राउंड ट्रिप

-एक हजार किमी से अधिक के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए

अधिकतम 7.50 लाख रुपए तक

मध्यप्रदेश से नई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने वाले ऑपरेटर्स को सरकार इंसेंटिव और वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) देगी। यह प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा।

देश में इन शहरों के लिए प्रस्ताव

लखनऊ, वाराणसी, पटना, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, गोवा, भुवनेश्वर, बागडोगरा, कोच्चि या त्रिवेन्द्रम, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, रांची, अमृतसर और चंडीगढ़।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए

सिंगापुर, क्वालालंपुर (मलेशिया), बैंकॉक (थाइलैंड), जेद्दा (सऊदी अरब), अबू धाबी, दुबई (यूएई)।

ये भी पढ़ें

एमवायएच में ‘नवजातों को कुतर कर खा रहे चूहे’, प्रशासनिक लापरवाही का खौफनाक मामला
इंदौर
MYH Rat terror

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 11:44 am

Published on:

02 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / खुशखबर! एमपी से बैंकॉक, सिंगापुर, जेद्दा के लिए सीधी उड़ान जल्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट