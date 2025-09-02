एमवायएच में ‘नवजातों को कुतर कर खा रहे चूहे’, प्रशासनिक लापरवाही का खौफनाक मामला

एनआइसीयू में पहले रविवार को एक नवजात के हाथ चूहों ने कुतरे। लेकिन प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया हरकत में नहीं आया। इसके बाद सोमवार को दूसरे नवजात का हाथ कुतर दिया। लगातार दो मामले आए तो कर्मचारियों ने अवकाश पर चल रहे प्रभारी डॉ. ब्रजेश लाहोटी को सूचना दी। रोचक यह है कि अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव भी बाहर हैं। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि एनआइसीयू में चूहों के सभी संभावित प्रवेश के रास्ते बंद किए गए हैं।