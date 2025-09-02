एमवायएच में ‘नवजातों को कुतर कर खा रहे चूहे’, प्रशासनिक लापरवाही का खौफनाक मामला

Indore News: मध्यप्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवायएच के एनआइसीयू में नवजातों की सुरक्षा ताक पर है। 11 साल पहले 2014 में कायाकल्प-2 के जरिए करीब 35 लाख खर्च कर पेस्ट कंट्रोल से चूहों को नियंत्रित किया गया, लेकिन हर साल अस्पताल का मेंटेनेंस न कर पाने से अब चूहे यहां आतंक मचा रहे हैं। दो दिन में ही चूहों ने दो नवजातों के हाथ कुतर दिए।
एनआइसीयू में पहले रविवार को एक नवजात के हाथ चूहों ने कुतरे। लेकिन प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया हरकत में नहीं आया। इसके बाद सोमवार को दूसरे नवजात का हाथ कुतर दिया। लगातार दो मामले आए तो कर्मचारियों ने अवकाश पर चल रहे प्रभारी डॉ. ब्रजेश लाहोटी को सूचना दी। रोचक यह है कि अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव भी बाहर हैं। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि एनआइसीयू में चूहों के सभी संभावित प्रवेश के रास्ते बंद किए गए हैं।
करीब 8 साल पहले एमवाय अस्पताल (Indore News) में बड़े स्तर पर पेस्ट कंट्रोल की शुरुआत की गई थी। चूहे अमूमन रात में तलघर से आकर उत्पात मचाते थे। तब उनकी संया कम हुई, लेकिन अब फिर से हालात वही है। अब रात में तकरीबन हर वार्ड में चूहों का आतंक है।
-19 जनवरी 2023: सागर जिला अस्पताल की मॉर्चूरी में रमेश अहिरवार के शव को चूहों ने कुतरा। एक आंख गायब मिली।
- 21 जून 2023: भोपाल में हमीदिया अस्पताल की मॉर्चूरी में मृतक बीआर सिंह के कान चूहों ने कुतर दिए थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे।
-20 मई 2024: छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में वार्ड में भर्ती बुजुर्ग महिला गिरिजा मालवी के पैर के अंगूठे को चूहों ने काट खाया।
- 6 अगस्त 2019: रतलाम जिला अस्पताल में मरीज सूरज भाटी कोमा में थे। उनके पैर को चूहों ने कुतर दिया। सुबह पैर से खून देख परिजनों ने हंगामा किया था।