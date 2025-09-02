Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

एमवायएच में ‘नवजातों को कुतर कर खा रहे चूहे’, प्रशासनिक लापरवाही का खौफनाक मामला

Indore News: मध्यप्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवायएच में नवजातों की सुरक्षा दांव पर, प्रशासन की अनदेखी, प्रभारी और अधीक्षक छुट्टी पर, कौन देखे अस्पताल में क्या हो रहा है..

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 02, 2025

MYH Rat terror
MYH Rat terror: एमवायएच अस्पताल में चूहा, सफेद घेरे में। नवजातों को खतरा तो परिजन दहशत में, प्रशासन की बड़ी चूक उजागर। (फोटो: पत्रिका)

Indore News: मध्यप्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवायएच के एनआइसीयू में नवजातों की सुरक्षा ताक पर है। 11 साल पहले 2014 में कायाकल्प-2 के जरिए करीब 35 लाख खर्च कर पेस्ट कंट्रोल से चूहों को नियंत्रित किया गया, लेकिन हर साल अस्पताल का मेंटेनेंस न कर पाने से अब चूहे यहां आतंक मचा रहे हैं। दो दिन में ही चूहों ने दो नवजातों के हाथ कुतर दिए।

प्रशासन की बड़ी लापरवाही

एनआइसीयू में पहले रविवार को एक नवजात के हाथ चूहों ने कुतरे। लेकिन प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया हरकत में नहीं आया। इसके बाद सोमवार को दूसरे नवजात का हाथ कुतर दिया। लगातार दो मामले आए तो कर्मचारियों ने अवकाश पर चल रहे प्रभारी डॉ. ब्रजेश लाहोटी को सूचना दी। रोचक यह है कि अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव भी बाहर हैं। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि एनआइसीयू में चूहों के सभी संभावित प्रवेश के रास्ते बंद किए गए हैं।

करीब 8 साल पहले एमवाय अस्पताल (Indore News) में बड़े स्तर पर पेस्ट कंट्रोल की शुरुआत की गई थी। चूहे अमूमन रात में तलघर से आकर उत्पात मचाते थे। तब उनकी संया कम हुई, लेकिन अब फिर से हालात वही है। अब रात में तकरीबन हर वार्ड में चूहों का आतंक है।

मरीज क्या, चूहों ने शव तक कुतर डाले

-19 जनवरी 2023: सागर जिला अस्पताल की मॉर्चूरी में रमेश अहिरवार के शव को चूहों ने कुतरा। एक आंख गायब मिली।

- 21 जून 2023: भोपाल में हमीदिया अस्पताल की मॉर्चूरी में मृतक बीआर सिंह के कान चूहों ने कुतर दिए थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे।

-20 मई 2024: छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में वार्ड में भर्ती बुजुर्ग महिला गिरिजा मालवी के पैर के अंगूठे को चूहों ने काट खाया।

- 6 अगस्त 2019: रतलाम जिला अस्पताल में मरीज सूरज भाटी कोमा में थे। उनके पैर को चूहों ने कुतर दिया। सुबह पैर से खून देख परिजनों ने हंगामा किया था।

खबर शेयर करें:

02 Sept 2025 09:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमवायएच में 'नवजातों को कुतर कर खा रहे चूहे', प्रशासनिक लापरवाही का खौफनाक मामला

