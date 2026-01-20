एमपी आएगा गूगल, आईटी-आईटीईएस और डेटा सेंटर में करेगा निवेश

Google- दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026 में एमपी को बड़ी कामयाबी मिली है। गूगल ने मध्यप्रदेश में आईटी, आईटीईएस और डेटा सेंटर में निवेश की रूचि दिखाई है। दावोस में मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित अधिकारियों ने गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रदेश में निवेश के प्रति रूचि दिखाई। एमपी के प्रतिनिधिमंडल की गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता के साथ कृषि और शिक्षा में जेमिनी एआई के उपयोग पर भी बातचीत हुई। राज्य में मौजूदा प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की।