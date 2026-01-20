20 जनवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

एमपी आएगा गूगल, आईटी-आईटीईएस और डेटा सेंटर में करेगा निवेश

Google- दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026 में एमपी को बड़ी कामयाबी, गूगल ने निवेश की रूचि दिखाई

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 20, 2026

Google will invest in IT-ITeS and data centers in MP

Google(Image-Freepik)

Google- दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026 में एमपी को बड़ी कामयाबी मिली है। गूगल ने मध्यप्रदेश में आईटी, आईटीईएस और डेटा सेंटर में निवेश की रूचि दिखाई है। दावोस में मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित अधिकारियों ने गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रदेश में निवेश के प्रति रूचि दिखाई। एमपी के प्रतिनिधिमंडल की गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता के साथ कृषि और शिक्षा में जेमिनी एआई के उपयोग पर भी बातचीत हुई। राज्य में मौजूदा प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026 दावोस के दूसरे दिन एमपी के प्रतिनिधिमंडल का उद्योगपतियों से चर्चाओं का दौर जारी रहा। इस कड़ी में मंगलवार को मध्यप्रदेश स्टेट लाउंज में मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने एवरस्टोन समूह के प्रेसिडेंट एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के साथ बैठक कर राज्य में निवेश एवं औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

गूगल के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट संजय गुप्ता से चर्चा

प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित अधिकारियों की उपस्थिति में गूगल के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट संजय गुप्ता से भी चर्चा की गई। बैठक में गुप्ता ने मध्यप्रदेश में आईटी, आईटीईएस और डेटा सेंटर में निवेश की रूचि दिखाई।

गूगल की ओर से राज्य में जेमिनी एआई (Gemini AI) के माध्यम से कृषि एवं शिक्षा क्षेत्रों में नवाचार और डिजिटल समाधान लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार साझा किए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा आईटी एवं डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए पर्याप्त एवं सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके लिए हरित ऊर्जा आधारित नीति तैयार करने की योजना से भी अवगत कराया।

एमपी के प्रतिनिधिमंडल ने गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की मध्यप्रदेश की क्षमता, अनुकूल नीतिगत ढांचा और सहयोगी दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया। इसका प्रतिफल भी मिला।

गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने मध्यप्रदेश को एक उभरते तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सहयोग दिए जाने पर सहमति जताई। उन्होंने प्रदेश में आईटी अवसंरचना, डिजिटल नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से सहयोग की बात कही।

Updated on:

20 Jan 2026 07:01 pm

Published on:

20 Jan 2026 06:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी आएगा गूगल, आईटी-आईटीईएस और डेटा सेंटर में करेगा निवेश

