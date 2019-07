गोपाल भार्गव बोले- आदेश मिला तो 24 घंटे भी नहीं चलेगी आपकी सरकार, कमलनाथ ने भी दिया करारा जवाब

भोपाल. कर्नाटक ( Karnataka political crisis ) में कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब मध्यप्रदेश भी कांग्रेस की सरकार ( Madhya Pradesh government ) पर खतरा मंडराने लगा है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ( gopal bhargav ) के बयान के बाद सीएम कमलनाथ ने सीधे शब्दों में विधानसभा बीजेपी को विश्वास मत के लिए चैलेंज किया है। नेता प्रतपक्ष गोपाल भार्गव ने सदन में कहा कि आदेश हुआ तो चौबीस घंटे भी प्रदेश में कमलनाथ की सरकार नहीं चलेगी। तो सीएम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ले आइए अविश्वास प्रस्ताव।

दरअसल, मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि हमारे ऊपर वाले नंबर एक या नंबर दो का आदेश हुआ तो चौबीस घंटे भी इनकी सरकार नहीं चली। इस बयान के बाद सदन में खलबली मच गई। गोपाल भार्गव के बयान के बाद ही सदन में बीजेपी पर सीएम कमलनाथ बरसे।

BJP leader and Madhya Pradesh Leader of Opposition Gopal Bhargav in Assembly: Hamare oopar wale number 1 ya number 2 ka aadesh hua to 24 ghante bhi aapki sarkar nahi chalegi (file pic) pic.twitter.com/e9oz26LTnW