तहसीलदारों को दिए गए निर्देश, सरकारी विभागों के ‘नवाचारों’ का होगा ऑडिट

MP News: एमपी के भोपाल जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के नवाचारों का अब ऑडिट होगा। ये काम खुद कलेक्टर करेंगे। बीते दिन समय सीमा बैठक में प्रशासन की ओर से विभागों को अपने यहां आमजन सुविधा, सेवा के लिए किए नवाचारों को बताने के लिए निर्देश दिए गए।