भोपाल

तहसीलदारों को दिए गए निर्देश, सरकारी विभागों के ‘नवाचारों’ का होगा ऑडिट

MP News: जिले में करीब 45 विभाग है। इनमें से 30 से अधिक ने कई तरह के नवाचार किए हुए हैं....

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 28, 2025

MP News: एमपी के भोपाल जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के नवाचारों का अब ऑडिट होगा। ये काम खुद कलेक्टर करेंगे। बीते दिन समय सीमा बैठक में प्रशासन की ओर से विभागों को अपने यहां आमजन सुविधा, सेवा के लिए किए नवाचारों को बताने के लिए निर्देश दिए गए।

इनसे किन्हें, कितना लाभ मिला, ये भी बताना होगा। इस ऑडिट के बाद प्रशासन विभागों को लेकर आगामी कार्रवाई तय करेगा। गौरतलब है कि जिले में करीब 45 विभाग है। इनमें से 30 से अधिक ने कई तरह के नवाचार किए हुए हैं।

ये निर्देश भी दिए गए

-सभी तहसीलदारों को फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाने के निर्देश

-समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में चयनित विषयों, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण करें

-सभी विभाग कलेक्टर - कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर नियमित समीक्षा रिपोर्ट देंगे।

-आरसीएमएस पोर्टल पर नामांतरण, बंटवारा, धारणाधिकार व सीमांकन प्रकरणों का जल्द निराकरण

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2025 10:38 am

Published on:

28 Oct 2025 10:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तहसीलदारों को दिए गए निर्देश, सरकारी विभागों के 'नवाचारों' का होगा ऑडिट

