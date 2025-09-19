सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा ‘आयुष्मान योजना’ का लाभ, लेकिन कब ?

MP News: सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी पिछले कई सालों से कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही पिछले पांच सालों से आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में शामिल करने के लिए भी निरंतर मांग रह रहे हैं। इससे पहले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ कर्मचारियों को देने के लिए घोषणा भी हो चुकी है, इसके बाद भी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसके कारण कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ नहीं मिल रहा है। जिससे स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ रहा है।