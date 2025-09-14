‘वेतनवृद्धि’ और ‘प्रमोशन’ के लिए सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी ये ट्रनिंग

MP News: सरकारी कर्मचारी नौकरी लगने के बाद अब अपनी वेतनवृद्धि- पदोन्नति को लेकर आश्वस्त न हो। अब वेतनवृद्धि- पदोन्नति इस पर निर्भर करेगी कि वे डिजिटली कितना बेहतर है। ऑनलाइन व आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए कितना तैयार है। इसके लिए 2500 से अधिक कर्मचारियों को केंद्रीय डिजिटली लर्निंग प्लेटफार्म आईगोट पर 15 सितंबर से 19 सितंबर तक पंजीयन कराना होगा। यहां कोर्स का चयन होगा। आईगोट कर्मयोगी पोर्टल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है।