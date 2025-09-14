‘वेतनवृद्धि’ और ‘प्रमोशन’ के लिए सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी ये ट्रनिंग

MP News: सरकारी कर्मचारी नौकरी लगने के बाद अब अपनी वेतनवृद्धि- पदोन्नति को लेकर आश्वस्त न हो। अब वेतनवृद्धि- पदोन्नति इस पर निर्भर करेगी कि वे डिजिटली कितना बेहतर है। ऑनलाइन व आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए कितना तैयार है। इसके लिए 2500 से अधिक कर्मचारियों को केंद्रीय डिजिटली लर्निंग प्लेटफार्म आईगोट पर 15 सितंबर से 19 सितंबर तक पंजीयन कराना होगा। यहां कोर्स का चयन होगा। आईगोट कर्मयोगी पोर्टल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है।
आईगोट पर पंजीयन का अभियान 15 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा। इसमें सभी विभागों को अपने कर्मचारियों का पंजीयन कराना होगा। इला तिवारी, सीइओ, जिला पंचायत
आइगोट एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में काम करता है। यह कर्मचारियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, वेबिनार, और अन्य शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है।
-यह प्लेटफॉर्म 1,600 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें तकनीकी कौशल (जैसे डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा), प्रबंधन कौशल (जैसे नेतृत्व, परियोजना प्रबंधन) और सॉफ्ट स्किल्स (जैसे संचार, तनाव प्रबंधन) शामिल हैं।
-यह प्लेटफॉर्म प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सिफारिश करता है।
-यह पारंपरिक कक्षा प्रशिक्षण को ऑनलाइन शिक्षण के साथ जोड़ता है, जिससे कर्मचारियों को दोनों का लाभ मिलता है।
-यह प्लेटफॉर्म 16 भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिससे पूरे देश के कर्मचारी इसका उपयोग कर सकते हैं।